Van nul naar acht wandelevenementen per jaar in onze provincie: hoe kan dat?

De afgelopen 20 jaar heeft het wandelen in Noord-Holland een enorme vlucht genomen. Momenteel zijn er jaarlijks acht wandelevenementen in onze provincie, waar in totaal rond de honderdduizend mensen aan deelnemen. Sibel Önemli vraagt zich af hoe het komt dat wandelen ineens zo belangrijk is geworden.

"Het begon allemaal in 2003 met de introductie van de eerste Wandel Marathon in Egmond", vertelt senior event-manager van Le Champion Jeroen Wouda aan Sibel. "Onze missie is zoveel mogelijk mensen, jong en oud, inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee bij te dragen aan een gezonde samenleving. Le Champion organiseert al meer dan 50 jaar hardloop en wielren evenementen. Door ook wandelevenementen te organiseren kan je veel meer mensen in beweging krijgen."

"Wandelen is niet alleen gezond, maar verbindt ook mensen" Jeroen Wouda, event-manager La Champion

Dat wandelen gezond is is bekend. Maar de reden dat er inmiddels jaarlijks rond de honderdduizend mensen meedoen aan de wandelevenementen is niet alleen maar vanwege de gezondheid, vooral de 'gezelligheid' speelt een belangrijke rol. Dat geldt zeker voor de wandelvriendinnen Natasja Tervoort en Linda Groen uit Heerhugowaard. De dames zijn al jaren lid van Le Champion en doen mee aan bijna alle wandelevenementen. Voor de gezelligheid "In 2013 was onze eerste tocht, dat was met de Egmond Wandel Marathon. Het was toen echt heel slecht weer, maar we zijn nog steeds verslaafd aan wandelen", vertelt Linda, als we de dames tegenkomen tijdens de Wandel4daagse van Alkmaar. "Sindsdien doen we mee aan bijna alle wandelevenementen van Le Champion", vult Natasja aan. Tekst gaat door onder de foto.

event-manager Jeroen Wouda - NH

Inmiddels zijn er acht wandelevenementen in de provincie. Naast de Wandel4daagse van Alkmaar kunnen mensen deelnemen aan Dam tot Dam Wandeltocht, de 30 van Zandvoort, de Fjoertoer Egmond, de Amsterdam City Walk, de Zandvoort Light Walk, de Haarlem City Walk. En alsof dat allemaal nog niet genoeg organiseert Le Champion voor de leden ook nog verschillende clubwandelingen.

"Als ik al die mensen zie wandelen dan gaat mijn hartje gewoon sneller kloppen" Natasja Tervoort, lid Le Champion

"Als ik al die mensen zie wandelen dan gaat mijn hartje gewoon sneller kloppen", vertelt Natasja aan Sibel. "Het is gewoon heel erg gezellig. Je komt iedereen weer tegen en maakt met iedereen een praatje. En ook de mensen langs de route. Het is echt een groot feest. Ook bij de verschillende posten is het altijd heel gezellig en goed verzorgd." "Alles is goed gefaciliteerd. Er is uitgebreide en goede verzorging bij de posten, naast bankjes, toiletten en medisch posten, is er ook iets lekkers te eten”, legt event-manager Wouda uit. "We doen er alles aan om het evenement aantrekkelijk te maken. De routes, nodigen uit om meer van de plek te weten te komen. Elk evenement is uniek qua karakter. Er is voor elk wat wils: korte en lange afstanden, jong tot oud, iedereen kan meedoen."