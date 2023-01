Noord-Holland nl Hardlopen hielp Remyo herstellen van zijn hersenbloeding: "Dankzij het sporten ben ik gekomen waar ik nu sta"

In de nieuwe serie Kampioenen gaat NH Nieuws op zoek naar de verhalen achter de deelnemers aan de vele sportevenementen in onze provincie. In deze eerste aflevering staat marathonloper Remyo Tielsema centraal. In 2016 werd hij getroffen door een hersenbloeding waar hij nog dagelijks de gevolgen van ondervindt. Maar dat weerhoudt hem er niet van om te hardlopen. Onlangs werd hij nog derde Nederlander op het NK Marathon bij de TCS Amsterdam Marathon.

Remyo Tielsema was pas 25 jaar oud, toen hij in juli 2016 getroffen werd door een hersenbloeding. Hij lag twee weken in coma en begon daarna aan een langdurig en vaak frustrerend revalidatieproces. Als het maar even kon trok hij zijn hardloopschoenen aan. “Als je zo intensief aan het revalideren bent met wat je niet kan, dan geeft het zoveel ontspanning om juist even te gaan sporten, dat je al je energie kwijt kan om daarna weer volledig door te gaan met de revalidatie." Tijdens het revalideren was Remyo bijvoorbeeld bezig om zijn woordenkennis te verbeteren vanwege afasie (een taalstoornis die ontstaat door schade aan de hersenen, red). "Best confronterend dat je bezig bent met basisschoolwoorden. Maar dankzij het sporten ben ik gekomen waar ik nu sta”, vertelt Remyo aan presentator Sibel Önemli.

Remyo Tielsema na zijn hersenbloeding - Remyo Tielsema

In het tweede jaar van zijn revalidatie wordt duidelijk dat de hersenbloeding zijn leven blijvend zou veranderen. Hij kan alleen nog maar fysiek werk doen en dat slechts drie dagen per week. Zijn gezichtsvermogen is beperkt tot 50 procent en hij heeft last van afasie, een taalstoornis waardoor hij vaak niet goed uit zijn woorden kan komen. Toch is hij gelukkig. Nooit meer de oude Remyo heeft inmiddels geaccepteerd dat hij nooit meer de oude zal worden. Hij kijkt liever naar de mogelijkheden dan naar de beperkingen. En die mogelijkheden zijn er volop als het gaat om hardlopen. Drie jaar na de hersenbloeding loopt hij voor het eerst weer een marathon. En niet lang daarna overtreft hij zijn oude niveau en breekt hij het ene persoonlijke record na het andere, zo wint hij brons op het NK Marathon in december 2022. Energie verdelen Remyo vertelt graag over de voordelen van het hardlopen en sporten in het algemeen. Hij hoopt dat hij lotgenoten met zijn verhaal kan inspireren. "Ik wil laten zien dat, wat je ook overkomt, alles kan overwinnen. Als je er maar voor gaat. Energie verdelen is volgens hem het sleutelwoord. “Vroeger deed ik veel te veel tegelijk. Nu moet ik het helaas verdelen en dat werkt voor mij heel goed. Ik ben veel bewuster van wat ik doe en daardoor kom ik verder”, legt Remyo uit terwijl hij met Sibel Önemli langs de Bosbaan rent.

Sibel Önemli en Remyo Tielsema rennen samen langs de Bosbaan - NH Nieuws

Momenteel bereidt Remyo zich voor op de NK 10 kilometer, dat op 12 februari tijdens de door Le Champion georganiseerde Groet uit Schoorl Run gehouden wordt. “De hele Nederlandse top doet mee en daar wil ik wel echt presteren. Ik doe dit, omdat het sporten mij energie en kracht geeft en niet om de snelste te willen zijn. Als ik al een stukje sneller ben dan vorig jaar, dan ben ik al heel erg blij.”

