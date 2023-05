Businessteams in het zweet: "Meedoen aan sport zorgt voor meer vitaliteit op de werkvloer"

In de serie Kampioenen gaat NH Nieuws op zoek naar de verhalen achter de deelnemers van de vele sportevenementen in onze provincie. In deze aflevering volgt Sibel Önemli de medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die meedoen aan de Alkmaar City Run by Night. Tijdens deze run, die op 17 mei gehouden werd, deden verschillende businessteams mee.

"Veel collega’s op andere afdelingen, zoals de ambulancedienst of de mensen die op kantoor werken, spreek ik zelden. Op deze manier leer ik ze beter kennen", vertelt brandweerman Hans Nederstigt, die door velen genoemd wordt als aanjager van het gebeuren. Hij roept al jaren collega’s op om mee te doen en het worden er ieder jaar meer. "Dit jaar hebben we zo’n 45 aanmeldingen gehad. Hiermee kunnen we vier teams inzetten op de 5 en 10 kilometer", vertelt hij trots. (Tekst gaat door onder de foto)

Het team van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tijdens de Alkmaar City Run by Night - NH

De medewerkers bereiden zich voor in de brandweerkazerne van Alkmaar. Na afloop komt iedereen daar samen om even na te borrelen. Naast het sportieve element is ook de gezelligheid voor velen een belangrijke reden om mee te doen. Maar het lopen met een businessteam heeft ook een praktisch voordeel. "Het is hier altijd goed geregeld. Je kan je hier omkleden, je spullen veilig achterlaten en na afloop kan je douchen en hapje en een drankje doen", legt ambulanceverpleegkundige Myrna Stendert uit. Samen met elkaar Ook Carine van der Eerden van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord loopt mee. Ze vindt dat het meedoen aan sportevenementen een positieve uitwerking heeft op de collega’s en de werksfeer. "Ik denk dat je als bedrijf graag een goed voorbeeld wil geven, dat sporten gezond is. En wat is mooier dan dat samen met elkaar te doen", vertelt ze. "Op deze manier worden de medewerkers niet alleen gestimuleerd om meer te bewegen, ook leren ze elkaar op een andere manier beter kennen. En dat komt de werksfeer ten goede." Hoe de verschillende medewerkers de Alkmaar City Run by Night beleven, zie je hieronder in de video.

Businessteams in actie - NH Nieuws