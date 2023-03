Zandvoort aA nl 5-jarige Glen overwint kanker en doet nu mee aan Zandvoort Circuit Run

In de serie Kampioenen gaat NH op zoek naar de verhalen achter de deelnemers aan de vele sportevenementen in onze provincie. In deze derde aflevering maken we kennis met de vijfjarige Glen. Toen Glen twee en een half was werd er bij hem neuroblastoom geconstateerd, een agressieve vorm van kinderkanker. Nu is hij kankervrij en rent hij mee op de Zandvoort Circuit Run.

Voorafgaand aan het hardloopevenement oefent de familie alvast een dagje in de duinen bij Bloemendaal. Glen zit vol energie en dat is een klein wonder. In tegenstelling tot andere vormen van kinderkanker is de genezingskans van neuroblastoom schrikbarend laag. Slechts 30 tot 40 procent van de kinderen overleeft de ziekte. Tot zijn vierde levensjaar is Glen onafgebroken in behandeling geweest. Hij onderging onder andere chemotherapie, een operatie, stamceltransplantatie, bestralingen en daarna nog een half jaar immunotherapie. Met als gevolg dat hij nu één jaar kankervrij is en kan leven als ieder kind. Gezonde eetlust Glen heeft geluk gehad. Maar nog steeds is er een grote kans dat het gezwel terugkomt. “Als dat gebeurt, is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om hem te behandelen. Maar wij zien nu hoeveel energie en gezonde eetlust hij heeft en dat geeft heel veel vertrouwen dat het goed blijft”, vertelt moeder Paulien hoopvol.

Leontine en de vrijwilligers van Villa Joep tijdens de Zandvoort Circuit Run - NH Media

Aan ieder evenement dat Le Champion organiseert is een goed doel gekoppeld. Villa Joep is het goede doel van de Zandvoort Circuit Run en zet zich in om meer onderzoek te kunnen doen naar neuroblastoom. Deelnemers kunnen bij hun inschrijving een vrijwillige donatie doen. Oprichter Leontine Heisen is ook aanwezig. Ze is twintig jaar geleden met haar man de stichting begonnen nadat hun zoon Joep stierf aan de neuroblastoom kanker. “We hebben aan het sterfbed van Joep beloofd dat we er voor gingen zorgen dat er meer centjes komen om daarmee te zorgen dat de kindjes die in de toekomst ziek worden wel beter kunnen worden. En nu zien we dat dankzij talloze donaties aan Villa Joep er inmiddels veel meer onderzoek gedaan wordt naar deze zeldzame vorm van kanker. En hopelijk komt er ooit een medicijn”, aldus Leontine.