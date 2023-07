Laatste klap op omstreden dossier: raad unaniem over voetballocatie VV Egmond

De fusieclub VV Egmond gaat voetballen aan de Hogedijk in Egmond aan den Hoef. Daar was de gemeenteraad het gisteravond unaniem over eens. Enige discussiepunt bleek nog wel de toekomst van de vrijkomende sportcomplexen nu de drie Egmondse clubs gefuseerd zijn. Want wat gaat daarmee gebeuren als er niet meer gevoetbald wordt?

Zeevogels-terrein aan de Hogedijk, Egmond aan den Hoef - NH Nieuws

Al zeker twintig jaar wordt er gesproken over een fusie tussen de Egmondse voetbalclubs Egmondia, Adelbert en Zeevogels. Een fusie die nodig is omdat door de vergrijzing het aantal jeugdleden afneemt; alleen samen blijven de clubs toekomstbestendig. Grootste struikelblok daarbij was de vraag 'waar' die nieuwe fusieclub zou gaan spelen. Omdat geen van de clubs op het terrein van de ander wilde voetballen, viel het oog op de bollenvelden aan de Egmonderstraatweg voor een nieuw complex. Die locatie viel uiteindelijk af omdat de hoogste rechter het bestemmingsplan vernietigde. De clubs besloten daarop om dan toch op een van de bestaande sportparken samen verder te gaan. De enige reële locatie bleek het Zeevogelscomplex. Vrijkomende voetbalcomplexen Dat de bal in de toekomst op het terrein van Zeevogels aan de Hogedijk zal blijven rollen, daar hoefden de raadsleden gisteravond niet meer over te discussiëren, wél over de toekomst van de overige sportcomplexen. Het ging daarbij vooral om sportpark De Lange Plas van Egmondia in Egmond aan Zee. Naast voor voetbal wordt dat complex ook ingezet voor grote (sport)evenementen in het kustdorp, zoals de Halve Marathon en de Strandzesdaagse. Tekst gaat door onder de foto.

Sportpark De Lange Plas van Egmondia, Egmond aan Zee - NH Nieuws

De zorg bestaat dat deze evenementenfunctie verdwijnt omdat de provincie en PWN van Egmondia natuur willen maken. Een motie die het houden van evenementen op (een deel) van De Lange Plas mogelijk laat blijven, werd dan ook door een meerderheid van de raad aangenomen. Wethouder Ernest Briët benadrukte dat het college de intentie van de motie omarmd, maar zei ook dat het Egmondiaterrein (eigendom van de gemeente) de huidige bestemming 'sport' heeft en houdt, totdat de gemeenteraad daar anders over beslist. Uitruil Ook over een eventuele uitruil van de Egmondiagrond om elders in de gemeente woningbouw mogelijk te maken beslist de raad, aldus wethouder Briët. De toekomstige invulling van het complex kan volgens hem komend voorjaar verder worden besproken. Dan staat het onderwerp 'gemeentelijk vastgoed' op de raadsagenda. Het terrein van Adelbert in Egmond-Binnen is van de provincie.