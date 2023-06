Plan voor ecoduct als poort van Egmond, maar zitten Derpers erop te wachten?

Een 'ecologische verbinding' over de Egmonderstraatweg die de duingebieden rondom Egmond aan Zee met elkaar verbindt. Dat is het voorstel van natuurbeheerder PWN. De 'Poort van Egmond' is de gekozen naam voor het project. Egmonders reageren wisselend op de mogelijke aanleg van het ecoduct.

"De Poort van Egmond maakt het mogelijk om een ommetje rond Egmond te maken zonder dat je daarbij nog grote wegen of woonwijken doorkruist", legt Martijn van Schaik van PWN uit aan mediapartner Duinstreek Centraal.

"Het is de ultieme natuurbeleving om de hoek. Dieren kunnen er oversteken, plantensoorten ook. De locatie voor 'De Poort' is nu nog de grootste barrière in het Noord-Hollands Duinreservaat." PWN is dus enthousiast, maar in de Egmonden is niet iedereen enthousiast.

Op de plek waar dat ecoduct moet komen zijn de reacties gemengd. "Als je straks naar Egmond aan Zee gaat dan zie je die mooie poort. En als je onder die brug doorgaat en dan heb je een onwijs mooi dorp. Ik zie het wel zitten", stelt een buurtbewoner.

Locatie Egmondia

Een ander vindt dat het geld dat hier aan besteed gaat worden, ergens anders heen moet. "Je kan hier beter een mooi zwembad maken, want er is amper wat te doen. Bijvoorbeeld op het terrein van Egmondia." Ook ziet deze omwonende het nut niet in van een oversteekplaats voor de natuur: "Ik zie hier geen dieren oversteken."

Maar PWN heeft heel andere plannen met de locatie van voetbalvereniging Egmondia, die haar terrein na een fusie zal gaan verlaten. Daar moet volgens hen namelijk de 'Vlindervallei' komen: een natte duinvallei die geschikt is voor wandelingen, met genoeg schaduw voor de warme dagen. Volgens PWN kan de plek ook opvang bieden voor overtollig regenwater.

