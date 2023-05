Plan voor nieuw kunstobject bij entree Egmond aan Zee zorgt nu al voor verdeeldheid

Het is ruim een jaar geleden dat het geteisterde kunstpaard 'Stairway to Ringo' van de entree van Egmond aan Zee verhuisde naar een weiland, maar nu is de discussie losgebarsten over zijn eventuele opvolger. Ondernemersvereniging BIZ ziet het plaatsen van een nieuw kunstobject bij de ingang van het dorp, ondanks het debacle met het paard, wel zitten. "Wij geloven dat we samen iets neer kunnen zetten waar iedereen trots op is."

"Nee, het paard was niet zo'n succes, daar moeten we eerlijk over zijn", vertelt Joost Botman, die namens de gemeente de lokale ondernemersvereniging BIZ helpt bij nieuwe initiatieven. "De grote fout is dat het paard daar destijds is geplaatst zonder overleg met de inwoners. Dat moeten we nu dus echt anders doen. We willen daarom na de zomer ook een enquête houden onder de Egmonders."

Genieten tussen soortgenoten

Want het witte kunstpaard viel, in de jaren dat het bij de entree van Egmond aan Zee stond, regelmatig ten prooi aan vandalen. Zo werd het meermaals beklad, in brand gestoken en vernield. Zelf het hufterproof maken van het kunstwerk haalde niks uit. De gemeente besloot het geplaagde hoefdier uiteindelijk te verplaatsen naar een manege in het naburige dorp Egmond aan den Hoef.

"Hier kan hij genieten tussen z'n soortgenoten", vertelde manegehouder Ap Groot destijds aan NH. Bekijk hieronder de video van de verhuizing. Tekst loopt door onder de video.