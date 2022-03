Het geteisterde kunstpaard 'Stairway to Ringo' heeft een nieuw thuis gevonden. Het kunstwerk, dat aan de rand van Egmond aan Zee stond, werd meerdere keren beklad, in brand gestoken en vernield. Sinds vandaag staat het werk op een toepasselijke plek: bij manege Groot in Egmond aan den Hoef. "Hier kan hij genieten tussen z'n soortgenoten", aldus manegehouder Ap Groot.

Toepasselijke plek voor geteisterd kunstpaard: "Gezellig tussen z'n soortgenoten" - NH Nieuws

Het kunstpaard zorgt in Egmond aan Zee al jarenlang voor controverse. Het kunstwerk is onderdeel van de paardenparade, een kunstroute in Alkmaar en omstreken, waarbij gevestigde kunstenaars en jong aanstormend talent op hun eigen manier invulling geven aan een levensgroot kunststof paard. Waar andere paarden met rust werd gelaten moest het paard in Egmond aan Zee het meerdere keren ontgelden. Na de zoveelste vernieling werd het weggehaald en 'hufterproof' gemaakt. Het kunstwerk werd vernieuwd en verstevigd met massief beton Al met al kostte de hele operatie 9.000 euro.

Een van de vele bekladdingen van het kunstpaard in Egmond aan Zee - Ruud Dekker

Rita Koppedraaijer van bewonersvereniging Hart voor Egmond zette zich jaren in om het beeld naar een andere plek te krijgen. Volgens haar was de locatie niet optimaal gekozen en ze is dan ook blij dat het eindelijk een nieuwe plek heeft gekregen. "Veel Derpers vonden de oude plaats niet geschikt, omdat het paard op een soort heilige grond stond. Daar staat namelijk de blauwe paal die de grens tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef markeert. Van andermans spullen blijf je natuurlijk af, maar ik denk dat het kunstwerk nu op een veiligere plek staat." Kunstenares Hellen van Meene heeft nooit begrepen waarom haar kunstwerk zoveel agressie en woede opriep. Ze had liever gewild dat het kunstwerk op de originele plaats was blijven staan omdat daar juist over is nagedacht. "Het is ook een eerbetoon aan het dorp, omdat er vroeger op het strand veel met paarden werd gewerkt. Ik begrijp echt niet dat mensen zich hieraan storen."

NH/ Tom Jurriaans

Van Meene bekruipt de gedachte dat de gemeente, met het verhuizen van het paard, gezwicht is voor de vandalen. "Het contract voor de paardenparade liep af en hij heeft tot die tijd gewoon op de oude plek gestaan. We hebben stand gehouden." De kunstenares heeft er desondanks vrede mee dat haar werk nu bij de manege staat. "Voor de veiligheid van het kunstwerk is het beter en dit is ook een mooie plek." De hoop is dat het kunstpaard nu met rust gelaten wordt. Manegehouder Ap Groot belooft er in ieder geval goed voor te zorgen. "Het zou zonde zijn als er weer wat mee gebeurt. Dan moet er weer een andere plek worden gezocht. Ik hoop dat mensen het leuk vinden dat 'ie nu tussen de andere paardjes staat."