Egmonds kunstpaard weer doelwit vandalisme: "Paarden op de andere locaties blijven wel mooi"

EGMOND AAN ZEE - Het Egmondse kunstpaard was dit weekend alwéér gevandaliseerd. Het blauwe hondje is van de rug gestolen en het trappetje is verbogen en bespoten met zilveren verf.

Het kunstwerk is al sinds de plaatsing in 2016 meerdere malen het doelwit geweest voor vandalen. Zo heeft het van oorsprong spierwitte paard al meerdere kleuren gehad en is het hondje al een keer eerder ontvoerd. Het paard is in juli 2017 tijdelijk weggehaald door de gemeente, uit voorzorg dat deze nog meer beschadigd zou worden. Ook zou het 'hufterproof' gemaakt. Helaas mochten de inspanningen niet baten en is het kunstpaard voor de zoveelste keer beschadigd. Het paard is onderdeel van de Paardenparade, een permanente kunstroute die de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo met elkaar verbindt.

Kunstenares Hellen van Meene vindt het vandalisme vooral jammer: "Alle paarden op de andere locaties blijven mooi, behalve deze in Egmond. Ik vind het kortzichtige acties. Paard, wagen en hond komen al heel lang in de geschiedenis van Egmond voor, het is een eerbetoon aan het dorp." Spijt van de keuze om het paard wit te maken, heeft ze niet. "Ik heb nagedacht over de kleur, maar als ik het roze met witte stippen had gemaakt was er denk ik precies hetzelfde gebeurd."

Locatie

Egmonder Rita Koppedraaijer, van Hart voor Egmond, is ervan overtuigd dat het vandalisme zal ophouden als het paard een nieuwe plek zou krijgen. "Het kunstpaard is deel van een kunstroute, dus het kan niet overal staan. Wij hebben een plek gevonden waar het paard niet langs een 'kroegroute' staat, maar wel nog aan de kunstroute". De groep is in gesprek met Gemeente Bergen over de eventuele verplaatsing. "Het kost bakken met geld om de beschadigingen telkens te moeten herstellen, ik hoop dat ze uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen en de beslissing nemen om het te verplaatsen", aldus de bezorgde Koppedraaijer.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van NH Nieuws heeft de gemeente nog geen reactie gegeven.