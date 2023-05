Egmond aan Zee aA nl Na 85 jaar over en uit: voetbalclub Egmondia trapt gedwongen laatste bal

Een tijdperk van bijna 85 jaar hebben ze meegemaakt. Lief en leed met elkaar gedeeld. Maar daar komt nu onverhoopt een einde aan. Spelers van de Egmondse voetbalclub Egmondia hebben hun laatste balletje getrapt op eigen terrein. Want door een - gedwongen - fusie is het over en uit en verhuizen ze naar een ander veld.

Vanmiddag was de laatste thuiswedstrijd van het 1e elftal onder de eigen naam. Afgelopen maart is de fusie beklonken met de twee andere amateurvoetbalverenigingen in de Egmonden. En nu is afgelopen dinsdag ook duidelijk geworden dat ze hun eigen terrein moeten gaan verlaten. En dat doet bij de voetballers, het team en alle supporters pijn. De club is bekend van de tv-serie All Stars en ook de Calvé reclame met Lieke Martens. Oude leden van de club begrijpen heel goed dat door de vergrijzing de clubs samengevoegd moeten worden, maar hadden gehoopt dat het terrein van Egmondia de centrale club zou worden. Derde helft heel belangrijk "Ik had heel erg gehoopt dat dit de club zou worden voor het nieuwe VV Egmond" vertelt Paul van der Himst, die al vanaf toen hij klein was voetbalde bij de club. "Ik kom hier iedere thuiswedstrijd kijken en dan gezellig wat drinken met elkaar in de derde helft. Dat ga ik bij de Zeevogels niet doen" licht hij toe. De club van de Zeevogels is door de raad unaniem gekozen als beste locatie voor de club. Maar daar is de sfeer niet zoals die bij Egmondia, midden in het natuurlandschap. De club wordt door velen benoemd als mooiste locatie. Het hekje naar het A-veld waar het eerste altijd voetbalt, is daar al sinds 1949.

"Die andere locatie is gewoon niet mijn cluppie" Kees Kager