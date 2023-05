Voetbalclub Egmondia niet blij met nieuwe locatie: "Kan me hier moeilijk bij neerleggen"

Het voorstel om in de toekomst de bal te laten rollen op het sportcomplex in Egmond aan den Hoef, valt niet in goede aarde bij Egmondia, de voetbalvereniging in Egmond aan Zee. De club is gefuseerd met de twee andere Egmondse verenigingen, en op een van de drie bestaande sportparken gaat de fusieclub spelen. De keuze viel op het terrein van Zeevogels. Egmondia zal dan afscheid moeten nemen van hun eigen stek De Lange Plas.

Het gemeentebestuur stelt voor om de fusievoetbalclub VV Egmond op Sportpark Hogedijk in Egmond aan den Hoef te vestigen. Dat terrein is nu nog de thuisbasis van VV Zeevogels. VV Egmond is vorige maand opgericht en bestaat uit de drie Egmondse clubs: Sint Adelbert (Egmond-Binnen), Egmondia (Egmond aan Zee) en Zeevogels. "De fusie van de drie clubs was nodig omdat het aantal jeugdleden afneemt door de vergrijzing. Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub", aldus de gemeente. Enige reële locatie De zoektocht naar een plek waar de nieuw ontstane club gaat spelen is een langlopend heet hangijzer in de Egmonden. Eerst is geprobeerd om op een complex op neutraal terrein te vinden, want geen de drie clubs wilden aanvankelijk niet op het terrein van de ander spelen. Die neutrale locatie, aan de Egmonderstraatweg, strandde tweemaal bij de Raad van State. Vervolgens ging de gemeente verder zoeken en kwam dus uit bij het terrein van de Zeevogels. "De Hogedijk is de enige reële plek waar VV Egmond terecht kan", stelt wethouder Marco Wiesehahn. Doorslaggevend in de keuze is dat alleen daar een eventueel vijfde veld mogelijk is. Dat argument vinden ze bij Egmondia in Egmond aan Zee zinloos. Zij zagen meer dan genoeg mogelijkheden op Sportpark De Lange Plas. Steeds minder leden "Dit valt heel slecht. Het maatschappelijk belang is aan de kant geschoven, door alleen naar de optie voor een vijfde veld te kijken", zegt Egmondia-voorzitter Jan de Jong teleurgesteld. "Een vijfde veld was doorslaggevend, maar is helemaal niet nodig omdat het ledenaantal alleen maar afneemt. De gemiddelde leeftijd in de Egmonden is 65+, er komen geen kinderen bij, scholen sluiten juist." Daarnaast maakt hij zich grote zorgen over wat er met de deelnemers van bijvoorbeeld de Halve Marathon en de Strandzesdaagse gaat gebeuren. "Die vinden hier altijd onderdak, net als bijvoorbeeld de schoolkinderen tijdens de Koningsspelen. Waar moeten die naartoe? Daar moet een oplossing voor komen." Tekst gaat verder onder foto.

De voorzitters van de andere twee clubs kijken pragmatischer naar de situatie, en zijn vooral blij dat er een keuze gemaakt is. "Het heeft lang genoeg geduurd", stelt Ben van Woezik van Adelbert, doelend op de bijna twintig jaar dat het fusieproces duurt. "Bij ons in Egmond-Binnen is niet genoeg ruimte voor een club van zo'n 800 leden." Toekomstbestendig "Bij Zeevogels is er ruimte voor vier velden en is de door ons gewenste uitbreiding ook mogelijk. Ik ben opgelucht dat deze stap gezet is." Dat onderschrijft ook Monica van Hemert, voorzitter van Zeevogels. "De fusie is het belangrijkste, de locatie ondergeschikt." "Aan de Hogedijk is ruimte voor een toekomstbestendige club. Het is belangrijk dat deze stap nu gezet is. We hebben kenbaar gemaakt wat er nodig is. De keuze was aan de gemeente, nu mag de raad in juli er een klap op geven."

Ondanks de teleurstelling legt Jan de Jong zich neer bij het besluit. "De fusie stopt niet, die is van groot belang. En we gaan als Egmondia ook niets meer ondernemen tegen de voorkeurslocatie. Dat heeft ook geen zin. Ons is te kennen gegeven dat de raad unaniem achter de keuze van het gemeentebestuur staat. Het is over en uit." Kip met gouden eieren "Maar ik kan me er moeilijk bij neerleggen", geeft hij toe. "Ze hebben de kip met de gouden eieren geslacht", begrijpt u. "Ze mogen in Bergen naar eigen zeggen dan wel het mooiste zwembad van Nederland hebben, wij hebben met De Lange Plas het mooiste voetbalcomplex, nergens anders vind je dat zo aan de duinrand." "Hier lopen over een aantal jaar van die koeien met grote horens", zegt De Jong stellig. "Ons complex is eigendom van de gemeente, Adelbert van de provincie. Op Adelbert wil de gemeente graag huizen bouwen, hier wil de provincie graag de natuur uitbreiden. Dat wordt straks gewoon uitgeruild."