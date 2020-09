Opnieuw steun voor omstreden voetbalcomplex Egmond, tegenstanders weer naar de rechter

Het plan voor een nieuw sportcomplex voor de drie fuserende Egmondse voetbalclubs Adelbert, Zeevogels en Egmondia gaat ook in de tweede ronde de eindstreep halen. Na de extra commissievergadering gisteravond in Hotel Zuiderduin was het duidelijk hoe de 'hazen lopen': de coalitiepartijen zijn vóór, de oppositie tegen. Het plan kan dus rekenen op een ruime meerderheid van 15 tegen 6 stemmen.

Vorig jaar vernietigde de Raad van State het eerder genomen besluit van de gemeenteraad, omdat er onvoldoende rekening was gehouden met de omgeving en de stikstofproblematiek. Een gerepareerde versie van het plan werd gisteren door de raadsleden besproken, nadat inwoners en belanghebbenden opnieuw hun zegje hadden kunnen doen.

Die inspraak was ook gelijk het zuur van de avond, want bij de tot standkoming van het herstelde bestemmingplan was geen belanghebbende betrokken door de gemeente. Pas vorige week donderdag konden zij, net als de raadsleden, het honderden pagina's tellende plan inzien.