Vreugde en verdriet om streep door plannen nieuw voetbalcomplex Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF - Voor bewoners van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef is het reden om een feestje te vieren. Voor de voetbalclubs Egmondia, Sint Adelbert en Zeevogels is het een bittere pil. De Raad van State oordeelde vandaag dat het nieuwe voetbalcomplex, waar de drie clubs zouden opgaan in één fusieclub, niet mag worden gebouwd.

De omwonenden, verenigd in de actiegroep Geen Ballen maar Bollen, strijden al jaren tegen de plannen. Zij vinden dat het open landschap wordt aangetast en vrezen voor overlast. "We raken de bollengrond kwijt, als het doorgaat staat het hier vol met doelen, ballenvangers, lichtmasten en reclameborden. We raken ons uitzicht kwijt en dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht", aldus bewoner Cyril Wullems.

Stikstof

De actiegroep stapte uiteindelijk naar de Raad van State. En met succes, want vanwege strengere stikstofwetgeving vernietigde zij het bestemmingsplan. Ook oordeelde de Raad dat er onvoldoende onderzoek gedaan naar het effect van gewasbestrijdingsmiddelen op de woonomgeving en het gebruik van het parkeerterrein als transferium. Ook had de gemeente volgens de Raad van State schriftelijk moeten overleggen met buurgemeenten Heiloo en Uitgeest.

De bewoners zijn blij met de uitkomst. "Wij gaan met de buurt een heel groot feest vieren", vertelt bewoner Heino Janssen. "Ik heb nog geen taart gegeten maar de bakker zit hier beneden dus daar ga ik zo wat halen. Ik kan me voorstellen dat mensen die voetballen teleurgesteld zijn. Wij zijn ook niet tegen voetballen, maar wel tegen de locatie."

Teleurstellend

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om de drie clubs uit de Egmonden bij elkaar te krijgen. Voor Arne van Wielink van V.V Zeevogels is het vonnis daarom teleurstellend. "We hadden al een vermoeden dat deze wet roet in het eten zou kunnen gooien. Het is jammer, want we wilden met onze drie clubs op deze plek een gezonde nieuwe vereniging oprichten. Alle neuzen stonden dezelfde kant op. Dan is dit besluit wel heel teleurstellend."