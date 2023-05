Gemeente: Egmondse fusieclub gaat voetballen op Zeevogels-terrein

De gloednieuwe fusieclub VV Egmond voetbalt straks op het complex van de VV Zeevogels in Egmond aan den Hoef. Dat is volgens het college van B&W de enige reële locatie voor de drie gefuseerde clubs. Voetballers uit de andere dorpen Egmond-Binnen en Egmond aan Zee moeten straks dus een stukje fietsen. Dit voorstel is weer een belangrijke stap in het 'hete' dossier rond de fusie.

De drie clubs, Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels, zijn afgelopen maart officieel gefuseerd tot VV Egmond. Maar waar die fusieclub gaat spelen was nog niet bekend. Het college stelt het sportcomplex aan de Hogedijk nu voor als voorkeurslocatie.

"Dit is, mede door de eisen van de verenigingen zelf, de enige optie", licht wethouder Marco Wiesehahn toe. "In de keuze is de wens om vier, mogelijk vijf, velden te hebben, doorslaggevend geweest. De andere twee locaties liggen 'klem' en naast Natura 2000-gebied, wat uitbreiden lastig, dan wel onmogelijk maakt. Deze twee punten zijn bepalend geweest."

Verdrietig

"Aan de Hogedijk willen we een nieuwe, centraal gelegen en duurzame accommodatie aanleggen. We realiseren ons dat we met deze keuze ook het einde inluiden van de oude Egmondse voetbalverenigingen. Dat zal niemand in de koude kleren gaan zitten, zeker als je je jarenlang met ziel en zaligheid hebt ingezet voor je eigen club. Dan is dit verdrietig."

Over het voorstel wordt begin juli een besluit genomen door de gemeenteraad. Voor die tijd organiseert de gemeente nog een informatieavond voor inwoners, leden en andere belangstellenden. Een datum daarvoor is nog niet bekend. Het college hoopt voor het einde van het jaar te weten of het plan door kan gaan.

