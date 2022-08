Reuzenrad keert terug naar Egmondse boulevard: "Mede hierdoor corona overleefd"

Het reuzenrad van Jan Vallentgoed keert ook dit jaar terug op Boulevard Zuid in Egmond aan Zee. Het rad draait er van zaterdag 27 augustus tot en met zondag 25 september. Ondernemersvereniging Egmond aan Zee is blij dat de trekpleister terugkeert: "Het is een aanwinst voor het dorp."

Het reuzenrad werd vorig jaar een kwartslag gedraaid opgebouwd - Duinstreek Centraal

Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Het reuzenrad verscheen twee jaar geleden voor het eerst aan de Egmondse kust. Het was bedacht om mensen tijdens de coronapandemie iets van vermaak te bieden. En dat bleek een succes: drie zomermaanden lang was het een herkenningspunt aan de horizon, naast de vuurtoren. Ook was het een manier om de eigenaar van het rad, een Egmondse ondernemer, te steunen tijdens de kermis-loze maanden. "Voor ons was het een fantastische overbrugging van een hele slechte periode", vertelt Vallentgoed aan NH Nieuws. "Gemeente Bergen probeerde tijdens de pandemie ondernemers een hart onder de riem te steken en mede hierdoor hebben wij het als bedrijf overleefd." Win-win Volgens de ondernemer was er veel vraag naar het reuzenrad. "Dagelijks ontving ik berichten via sociale media met de vraag of we weer terugkomen. Waarom zou je het dan niet doen als je weet dat je er zoveel mensen blij mee kunt maken?" Vallentgoed keert dan ook maar wat graag terug naar 'zijn' strand: "Deze week en volgende week staan we met de attractie op kermissen, maar daarna gaan we het rad zo snel mogelijk opbouwen voor een maand lang strandplezier." In 2020 maakte NH Nieuws een videoreportage over de komst van het reuzenrad. Tekst gaat verder onder de video:

Reuzenrad Egmond aan Zee - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De eigenaar noemt het een win-win-situatie: "Naast dat ik heel blij ben om terug te keren, zet het Egmond als badplaats op de kaart. Dat is voor ondernemers en mijzelf een win-win." Oneindig veel rondjes Sandy Dekker van de Egmondse ondernemersvereniging beaamt dat. "Wij vinden het geweldig dat het rad weer komt", zegt ze. "Het is een aanwinst voor het dorp en dat het rad van een Egmondse ondernemer is, is helemaal tof." Naast dat het bezoekers van buitenaf trekt, vinden Egmondse kinderen - 'en ouderen ook, trouwens' - het volgens haar 'helemaal leuk'. "Voorgaande jaren sprak ik mensen die ik weet niet hoe vaak een rondje maakten." Het reuzenrad is van 27 augustus tot en met 25 september iedere dag open tussen 11.00 en 23.00 uur.