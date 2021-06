Reuzenrad mogelijk op herhaling aan Egmondse boulevard

Mogelijk staat het reuzenrad deze zomer weer aan de boulevard in Egmond aan Zee. Vorig jaar stond het 38 meter hoge 'Europa Rad' van Jan Vallentgoed er voor het eerst, en het bleek een succes. De ondernemer heeft gisteren vergunningen aangevraagd om er opnieuw neer te strijken. De gemeente wil graag mee werken, maar houdt nog een slag om de arm over of en wanneer het reuzenrad er zou kunnen staan.