Egmond neemt na drie maanden afscheid van reuzenrad: "Voor herhaling vatbaar"

EGMOND AAN ZEE - Na ruim drie maanden heeft Egmond aan Zee afscheid genomen van het 38 meter hoge reuzenrad van de Egmondse familie Vallentgoed en is de boulevard weer leeg. Maandag startte de demontage. Jan Vallentgoed kijkt tevreden terug. "Voor ons was het een succesvolle oplossing in de coronatijd."

"Het hele bedrijf kwam stil te liggen zonder kermissen of festivals", legt Vallentgoed uit tegen mediapartner Duinstreek Centraal. "Dan probeer je overeind te blijven. We zochten naar een alternatief en dit blijkt toch wel de redding geweest, samen met de coronasteun van de overheid."

Dik tevreden

Het Europa Rad zou aanvankelijk tot in september blijven staan, maar uiteindelijk werd de einddatum, met toestemming van de gemeente Bergen, 25 oktober. Dat leverde de eigenaar helaas weinig extra's op. "Over de eerste periode ben ik dik tevreden. Alles zat mee, het was prachtig weer en dat vertolkte zich in goede zaken. De laatste periode was het minder door het slechtere weer, vooral in de weekenden."

Van storm Francis op 25 augustus en de harde wind op 21 oktober heeft het gevaarte echter weinig last gehad. "Het reuzenrad staat als een huis. Alleen de decoratieve elementen zijn niet echt bestand tegen storm. Die haalden we van tevoren weg, dus er was geen schade".

Soppen en smeren

Toch moet er flink onderhoud worden gepleegd. "Het zout en het zand zijn een aanslag op het materiaal. Dat wordt eerst grondig gereinigd en doorgesmeerd, zodat het rad weer bedrijfsklaar is voor de volgende keer."