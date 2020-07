Egmond aan Zee krijgt reuzenrad: "Dat doet de burger goed"

EGMOND AAN ZEE - Goed nieuws voor wie Egmond aan Zee eens vanuit een ander perspectief wil bekijken. De kustplaats krijgt namelijk de komende maanden een reuzenrad. Exploitant Jan Vallentgoed is druk bezig het gevaarte in elkaar te zetten. "Het had ook niet langer moeten duren."

Als alles meezit kunnen vrijdag de eerste ritjes gemaakt worden. En dat is een hele opluchting voor Jan. Zijn attractie staat namelijk al maanden stil: "Dit is de eerste keer dat we 'm opbouwen dit jaar", vertelt hij aan NH Nieuws.

"We zaten echt in zak in as en zagen het bedrijf door onze vingers glippen. De kosten gaan namelijk gewoon door en in het voorjaar investeer je om alles aan kant te krijgen. En dan komt ineens corona. Het was even heftig", aldus Jan.