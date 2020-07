Gemeente Hoorn zet streep door plannen voor reuzenrad naast restaurant de Nadorst

BLOKKER - De gemeente Hoorn staat het restaurant de Nadorst in Blokker niet toe een reuzenrad op het terrein te plaatsen. Met de attractie wilde eigenaar Rob Baltus zijn gasten de mogelijkheid bieden om op een bijzondere manier en op gepaste afstand van elkaar te dineren. De gemeente heeft de aanvraag afgewezen omdat het plan in strijd is met Baltus' horecavergunning. Ook stedenbouwkundig haalt het plan de norm niet.

Dat zijn plan nu van tafel is, heeft ook gevolgen voor zijn team, vertelt hij. "Ik ben bezig de eerste ontslagvergunningen aan te vragen, want een gedeelte van mijn personeel staat stil. Ik hoopte ook hen met deze actie aan het werk te kunnen houden."

Baltus is niet alleen teleurgesteld, maar ook verrast door het besluit van de gemeente. "Ik had eigenlijk wel verwacht dat het zou lukken. Gisteravond hebben we nog met het keukenpersoneel vergaderd over het speciale menu dat we wilden serveren."

De vergunning werd afgekeurd omdat er op het gedeelte van het terrein waar het reuzenrad zou komen te staan, geen horecavergunning geldt. Als regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland weet Baltus dat dit wel geregeld had kunnen worden. "Ik heb nu ook mijn terras mogen uitbreiden op stukken waar normaal gesproken geen horecabestemming op staat, daar kan een tijdelijke vergunning voor verstrekt worden, maar dat willen ze helaas niet."

Vraagtekens

Ook het stedenbouwkundige bezwaar begrijpt Baltus niet. "Elke kermis is midden in een centrum, waarom zou dat hier niet kunnen. De exploitant had er ook vraagtekens bij." Volgens Rob Baltus zou hij er iemand mee tot last zijn, hij vindt het dan ook moeilijk om zijn teleurstelling te verbergen.

"Ik kreeg zoveel enthousiaste reacties bij de bakker en de slager. Mensen belden al of ze konden reserveren. Er was een gevoel van saamhorigheid, eindelijk iets waar we met elkaar naar konden uitkijken. Nu zijn we dat warme gevoel echt weer even kwijt."

Baltus laat het er niet bij zitten. "We denken na over andere leuke plannen en kijken of de gemeente de beslissing wil heroverwegen."