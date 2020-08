Zomerstorm Francis op komst: vanavond al kans op windkracht 8

NOORD-HOLLAND - Er is voor vannacht en morgen code geel afgegeven in verband met flinke wind vanuit het westen. Langs de kust kan het volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser zo'n 90 tot 100 km/uur gaan waaien.

De waarschuwing geldt in Noord-Holland van 22.00 uur vanavond tot 16.00 uur morgen. Volgens Weerplaza heeft de storm van de Britse weerdienst een naam gekregen: Francis. Vanuit Engeland en Ierland stromen de eerste berichten over overstromingen en extreme weersomstandigheden al binnen.

In de kustgebieden zijn de gevolgen van de storm vanavond al flink merkbaar, daar kan dan al windkracht 7 of 8 ontstaan. Gedurende de nacht en morgenochtend trekt het verder aan tot mogelijk zelfs windkracht 10 of 11.

Code geel

Vooralsnog heeft het KNMI code geel afgegeven voor zware windstoten. Dat betekent dat er mogelijk hinder is voor buitenactiviteiten. Mensen die op de camping staan worden gewaarschuwd hun haringen te controleren en eventuele luifels af te breken. Ook kunnen er verzwakte bomen omwaaien.