Ondernemers in Egmond aan Zee blij dat ze weer geld kunnen verdienen

EGMOND AAN ZEE - Ondernemers in Egmond aan Zee zijn blij dat ze door de versoepelde coronaregels weer aan de slag kunnen. Het reuzenrad naast het strand is de grote trekpleister. Strandgangers nemen vandaag een duik, liggen lekker op het strand of nemen een drankje bij een van de strandtenten.

Het was genieten vandaag op het strand in Egmond aan Zee. "De zee is wel koud", vertelt een strandganger. Een ander vertelt: "We wonen dichtbij, zodra de zon schijnt gaan we naar het strand."

Reuzenrad

Ondernemer Jan Vallentgoed is verheugd dat zijn reuzenrad is opgebouwd en de eerste klanten zich melden. "Ik ben echt emotioneel blij dat ik weer aan de gang kan. En dat ik als ondernemer weer normaal zelf de kost kan verdienen." Een oudere man die net uit het rad stapt, is zeker niet teleurgesteld. "Een prachtig mooi uitzicht, vooral met dit weer. IJmuiden, Bergen aan Zee... alles is goed te zien."

Ook strandtenthouder Melle van Vliet van Nautilus is verheugd. "Het gaat goed, gelukkig zijn we weer open. Ik heb twintig mensen in de bediening, dus we kunnen het goed aan. Niet teveel achteruit kijken en gewoon doorgaan. Het is te hopen dat de coronaperiode achter ons blijft."