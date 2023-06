Andere locaties voetbalfusie Egmond buitenspel gezet: alle ballen op Hogedijk

Robert van den Bosch, voorzitter van de nieuwe club, laat weten dat het enthousiasme bij de meeste betrokkenen enorm is. "Alles en iedereen staat in de startblokken voor het nieuwe seizoen. We kunnen eenvoudigweg niet door met de oude, vervallen accommodaties, hoge energiekosten, koude kleedkamers, kranen zonder warm water en piepende en krakende kantines."

Als drie clubs gaan fuseren, verdwijnen er ook drie clubs, vervolgt hij. "Dat leidt tot emotie, weemoed en nostalgie. Cruciaal is dat we niet bij een van de drie clubs op bezoek gaan. We gaan bij onszelf op bezoek, bij een schitterend nieuw complex."

Jan de Jong, voorzitter VV Egmondia, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Liever had hij een nieuw complex gezien op de Egmonderstraatweg.

'Buitenspel gezet'

"Hier staat geen blije voorzitter. Deze locatie is een verkeerde keuze. We hebben het gevoel dat we van begin af aan buitenspel zijn gezet", reageert hij. "Ons 'out of the box-plan', een parkeergarage met velden erop, werd al snel in de kiem gesmoord. Andere voorstellen om het op de locatie van VV Egmondia te doen ook."

"Er zou een bestemmingswijziging nodig zijn geweest, maar dat bleek later niet zo te zijn", gaat hij verder. "Het vreemde is: al dertig jaar gaat het over fuseren. Altijd op initiatief van de Zeevogels, want die willen daar al jaren weg. Ik ben bang dat we over tien jaar met hetzelfde probleem zitten. Het Egmondia-complex is de kip met gouden eieren."