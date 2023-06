Na 4 jaar keert vuurwerkshow weer terug tijdens Hoornse kermis

De vuurwerkshow tijdens de Hoornse kermis, vanaf het Hoornse Hop, wordt dit jaar in ere hersteld. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders. Eerder gooide corona roet in het eten, en vorig jaar was de aanleg van het stadsstrand een boosdoener.

De kermis is met 69 attracties één van de grootste in Nederland. Vanaf 12 augustus vullen die de binnenstad en is er dagelijks van alles te doen. Met als afsluiter, de traditionele lappendag op maandag 21 augustus.

Pilot drooglegging Lappendag

Tijdens Lappendag is er een grote markt, maar de dag is ook van belang voor de Hoornse horeca. Omdat er in het verleden de nodige incidenten waren, werd er een drooglegging ingevoerd. Tussen 16.00 en 20.00 uur moesten de kroegen tijdelijk de deuren sluiten.

Met succes, want de incidenten namen af. In 2019 is gestart met een pilot om de droogleggingsperiode in te korten. Vorig jaar was dat van 18.00 tot 20.00 uur. De gemeente geeft nu aan wel zorgen te hebben, na meerdere incidenten door overmatig alcoholgebruik.

Toch wordt het dit jaar opnieuw geprobeerd. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en neemt de burgemeester een besluit over hoe het vanaf 2024 verder gaat.

Zwerfafval en duur plassen

Vorig jaar waren er problemen met afval, met name tijdens Lappendag. Overvolle vuilnisbakken zorgden voor problemen. Om herhaling te voorkomen zijn nieuwe afspraken gemaakt met afvalverwerker HVC en de buitendienst van de gemeente.

Ook het toiletgebruik moet bij openbare wc's goedkoper worden. Dat kostte vorig jaar een euro, maar wordt nu verlaagd naar 50 cent. Dat kost Hoorn wel 5.000 euro extra, maar onder aan de streep levert de kermis de gemeente jaarlijks 100.000 euro op.

Bekijk hier een impressie van de kermis in Hoorn van vorig jaar.