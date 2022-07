Politiek in Hoorn betreurt vuurwerkverbod tijdens kermis en stelt vragen

Het Pelmolenpad in Hoorn staat begin augustus weer in het teken van de kermis, die alweer haar 576e editie viert. Traditioneel wordt op de laatste vrijdagavond het vuurwerk ontstoken.

Daar steekt de gemeente Hoorn nu een stokje voor. Er wordt gewerkt aan een stadsstrand en oeverdijk en daarom vindt de gemeente het niet verantwoord om daar een vuurwerkshow te houden, waar duizenden bezoekers op afkomen.

Communicatie

Een merendeel van de politiek in Hoorn – het CDA, VVD, Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn en D66 – betreurt die keuze en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. "De communicatie laat te wensen over", vindt raadslid Rob Droste van de VVD. "Jammer en vreemd dat we deze beslissing via de media moeten vernemen."

Volgens hem gaat er een traditie verloren, die de afgelopen jaren ook al niet door kon gaan. "De kermis is er weer zoals vanouds, daar hoort gewoon een vuurwerkshow bij."

Pronkstuk

Ook wijzen ze het Julianapark als alternatieve locatie aan. "Of met drones, een beperkter aanbod", denkt Droste hardop. "Er wat sjeu aangeven. We zien de kermis en haar vuurwerkshow als pronkstuk van Hoorn. Het zou jammer zijn als we het weer niet volledig kunnen vieren."



Droste hoopt dan ook dat de gemeente deze beslissing alsnog heroverweegt: "Het mooiste zou zijn als ze het besluit terugdraaien."