Kermis Hoorn en Lappendag relatief rustig verlopen: vier personen aangehouden

Met een totaal van tien meldingen bij de politie over vechtpartijen en mishandeling zijn de kermis en Lappendag in Hoorn relatief rustig verlopen. Dat bevestigt woordvoerder Erwin Sintenie aan WEEFF/NH Nieuws.

De kermis in 2022 - Kermis Hoorn / Aangeleverd

Sinds de start van de kermis - op zaterdag 6 augustus - werden er vier aanhoudingen verricht, meldt de politiewoordvoerder. "Dat betreft mensen die op dat moment dronken of vervelend waren, én geen identiteitsbewijs bij zich hadden", vertelt Sintenie. "Normaal zouden we dat soort gevallen niet bekeuren, en de mensen naar huis sturen. Maar we willen dan natuurlijk ook weten wie deze mensen zijn. Degenen die vervelend bleven doen en zich niet konden identificeren hebben we daarom meegenomen naar het bureau", gaat hij verder.

Over het totaal aantal bekeuringen op de Hoornse kermis kan Sintenie geen uitspraken doen, aangezien de meeste losse boetes niet in het systeem geplaatst worden. De woordvoerder laat daarnaast weten dat er sinds de eerste zaterdag van augustus drie aangiftes zijn gedaan. Dit kunnen er de komende dagen echter meer worden als mensen zich bij de politie melden, zegt Sintenie. Botsauto's Op dinsdagavond - 9 augustus - gaat het mis voor een 18-jarige jongen uit Purmerend, die door zeven jongens belaagd wordt bij de botsauto’s. Het slachtoffer wordt geschopt en geslagen, en raakt daarbij ernstig gewond aan zijn gezicht. Na een zoektocht wordt een 13-jarige jongen uit Hoorn aangehouden, die inmiddels weer op vrije voeten staat. De jongen blijft echter wel verdachte in de zaak. De politie onderzoekt het vooral en roept getuigen op zich te melden. Het is niet bekend of er meer verdachten zijn aangehouden of verhoord.