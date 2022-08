Weer een Lappendag zoals vanouds in Hoorn: in de binnenstad en met veel bier

Traditiegetrouw wordt de kermis in Hoorn na 10 dagen afgesloten met de Lappendag, de 576e editie alweer. De afgelopen twee edities werd de eeuwenoude traditie door corona kleinschaliger gevierd, maar dit jaar verwacht de organisatie een Lappendag zoals vanouds.

NH Nieuws

De afgelopen twee edities waren niet in de binnenstad, maar nu is het weer zoals de bezoekers gewend zijn. Nick Fray van de gemeente Hoorn merkt dat mensen dat fijn vinden. "De algemene tendens is toch dat mensen blij zijn. Ze vinden dat het in de binnenstad hoort." Er komt ook weer een podium met muziek op het plein.

Quote "Mooi skuun an zitten en gewoon lekker bier drinken, dat is Lappendag" horinees

Fray vertelt dat de kermis goed wordt bezocht dit jaar en kijkt uit naar de Lappendag. "Het wordt een groot feest." Dit jaar duurt de markt een uurtje langer, tot 18.00 uur. "Dit is een proef van de gemeente die gericht is op spreiding van bezoekers", vertelt Fray. "Dat gaan we dit jaar zien, want de voorgaande jaren was het natuurlijk rustiger."

Koopjes Elk jaar wordt op de derde maandag in augustus de Lappendag in Hoorn gevierd. Voor sommigen Horinezen betekent dit op zoek gaan naar de beste koopjes, maar voor anderen is het niets anders dan ordinair bier drinken rondom de kroegen op de Roode Steen. "Mooi skuun an zitten en gewoon lekker bier drinken, dat is Lappendag", vertelde een trotse Horinees op het terras van De Klinker vorig jaar. "Het is een mooie traditie die je in ere moet houden."