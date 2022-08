Kermiszanger Erwin Fillee (55) 'geniet' en viert 30-jarig jubileum op Hoornse kermis

Al jaren zorgt zanger Erwin Fillee voor vertier op de Hoornse kermis. Elk jaar op de maandag zingt hij bij de poffertjeskraam. Dit jaar gebeurt dat alweer voor de 30ste keer. "Het is zó ontzettend fijn om weer tijdens deze kermis ouderwets te mogen knallen", vertelt Erwin over zijn jubileum, dat hij twee jaar lang moest uitstellen vanwege corona.

Tweeëndertig jaar geleden startte het zangavontuur voor de nu 55-jarige Erwin Fillee. In het toenmalige café De Posthoorn - aan het Breed in Hoorn - zong hij voor de eerste keer tijdens de kermis. Daarnaast begon hij ook met zingen op verschillende bruiloften en partijen. Zijn werk sloeg aan bij de bezoekers van het café, waardoor hij door Danny van Soelen en Edith Hartog werd gevraagd om tijdens de woensdagmarkten in de zomermaanden op te treden als zingende clown. "Danny en Edith hebben, net als Willem en Jopie van café De Posthoorn, héél veel voor mij betekend en mijn bekendheid een enorme boost gegeven", laat Erwin weten. Jeugd van vroeger Door corona moest Fillee zijn jubileum twee jaar uitstellen, maar vandaag staat hij dan eindelijk voor de dertigste keer op de kermis in Hoorn. Dankzij Fatima van het Kaar, Nick Fray (van het kermisteam) en de gemeente mag hij al jaren de maandag voor zijn rekening nemen met een optreden voor 'de Hoornse jeugd van vroeger'.

Samen met zijn vaste geluidsman Kick van de Vooren staat Erwin bij de poffertjeskraam. "Het is zó ontzettend fijn om weer tijdens deze kermis ouderwets te mogen knallen samen met mijn goede vriend en geluidsman Kick, die al 27 jaar mijn vaste geluidsman is", zegt Eriwn. "En we hopen deze traditie de komende jaren te mogen voortzetten." Grote fanclub Naast kermiszanger treedt Erwin het hele jaar door op in verpleeg- en verzorgingshuizen door heel Nederland. Ook is hij al vijftien jaar de vaste geluidsman van zanger Ronnie Tober, en deed hij datzelfde werk daarvoor drie jaar voor Willeke Alberti. Met zijn vele optredens heeft Erwin in de jaren '90 een grote schare fans weten op te bouwen. In die tijd organiseerde zijn fanclub vele avonden. Ook organiseerde Fillee zelf midden jaren '90 een aantal Seniorenmiddagen in cultureel centrum De Huesmolen en schouwburg Het Park in Hoorn. Bekende artiesten van toen, zoals Eddy Christiani, kwamen naar deze middagen toe. "Dat zou ik graag nog één keer willen organiseren", vindt Edwin.

Na 38 jaar trouwe dienst heeft de eigenaar van de iconische poffertjeskraam besloten zijn zaak te verkopen - Tom de Vos / WEEFF

Iconische poffertjeskraam Ook voor Martinus Beekvelt is het een speciale dag. De inmiddels pensionado bakte vandaag zijn laatste poffertjes in zijn voormalige poffertjeskraam. Beekvelt runde 38 jaar lang de iconische tent, maar besloot dat het tijd werd voor een welverdiend pensioen. Vanwege zijn jarenlange trouwe dienst werd hij tijdens het optreden van zanger Erwin in het zonnetje gezet en kreeg hij bloemen van wethouder René Assendelft. "Ik sta hier natuurlijk met gemengde gevoelens", bekent Beekvelt. "Maar het is goed zo. Ik wil ook nog andere dingen doen met mijn leven en genieten van een pensioen."