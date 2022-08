Goed nieuws voor de liefhebbers: Hoornse kermis terug in de binnenstad

Horinezen moesten er drie jaar op wachten, maar tot groot geluk van de kermisliefhebbers kan er vanaf vandaag weer volop worden genoten van 67 attracties in de Hoornse binnenstad.

Zojuist om 14:00 uur werd het 10-daagse evenement, inmiddels de 576e editie, feestelijk geopend. Voor Nick Fray, die in de organisatie zit van het kermisteam, is het een verademing dat de oorspronkelijke plek van de kermis dit jaar opnieuw in gebruik is. Weer op de oorspronkelijke plek Door corona werden de laatste twee edities niet georganiseerd op de Vale Hen, maar op het Pelmolenpad. "Dat ging ook best goed", vertelt Fray. "Maar daar konden we ongeveer 10 attracties minder kwijt. De kermis op de Vale Hen is toch wel dé plek in Hoorn."

Immaterieel erfgoed De kermis in Hoorn is een begrip in onze provincie en staat zelfs als eerste kermis op de lijst van immaterieel erfgoed. Met plaatsing op de Nationale Inventaris, kan de kermis bovendien in aanmerking komen voor plaatsing op één van de internationale Immaterieel Erfgoedlijsten van UNESCO.

De kermis komt voort uit een eeuwenoude traditie. De eerste editie vond plaats in 1446. Toen was het nog een veertiendaagse lappenmarkt, later is het uitgegroeid tot de kermis zoals wij die vandaag de dag kennen. Meer accent op kermis De kermis en de lappendag bleven wel altijd met elkaar verbonden, al kwam het accent wel steeds meer op de kermis te liggen. Het 10-daagse evenement is een van de weinige aaneengesloten grote kermissen in een historische binnenstad. Afgelopen dinsdag werd er hard gewerkt om alle 67 attracties op te tuigen voor vandaag. De reportage daarvan is hieronder terug te zien:

Nick Fray en Fatina van het Kaar (kermisteam) zijn erg blij dat de Hoornse kermis opnieuw te vinden is op de Vale Hen - NH Nieuws