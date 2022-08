Definitief streep door vuurwerkshow in Hoorn, verplaatsen niet mogelijk

Er gaat definitief een streep door de traditionele vuurwerkshow, die onderdeel is van de kermis in Hoorn. Dat antwoord het college op vragen van politieke partijen in de gemeenteraad.

Traditioneel wordt op de laatste vrijdagavond van de kermis het vuurwerk ontstoken. Dat zou in dit geval op vrijdag 12 augustus zijn. Maar omdat er wordt gewerkt aan een stadsstrand en oeverdijk, vindt de gemeente het niet verantwoord om daar een vuurwerkshow te houden, waar duizenden bezoekers op afkomen.

Een merendeel van de politiek in Hoorn – het CDA, VVD, Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn en D66 – betreurde die keuze en stelde schriftelijke vragen. Ook wezen ze naar alternatieve locaties, zoals het Julianapark.

Niet geschikt

Toch gaat de show niet door, aldus het college: "Vanwege de bezoekersaantallen is het niet mogelijk om de vuurwerkshow te verplaatsen. Het Julianapark is qua omvang en inrichting niet geschikt om zoveel bezoekers op te vangen. Verder ligt het terrein ook te ver van de kermis af, waardoor grote groepen mensen zich over een langere afstand moeten verplaatsen."

Ook heeft een vuurwerkspecialist - op verzoek van de gemeente - opnieuw gekeken naar de situatie. "Ook hij zag geen mogelijkheden om een gelijkwaardige vuurwerkshow te organiseren", schrijft het college.

Laat geïnformeerd

Rob Droste, fractievoorzitter van de VVD, betreurt het besluit. "We begrijpen het, alleen vinden wij het jammer dat we pas zo laat in het besluit zijn meegenomen. In het begin van dit jaar is door de gemeente al gekeken naar wat haalbaar was, maar we zijn hierover pas laat geïnformeerd."

Dat moet volgend jaar anders. "We gaan het bij de volgende vergadering al op de agenda zetten. Zodat we volgend jaar niet weer worden teleurgesteld."