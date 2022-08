Familie Metselaar staat 45 jaar op Hoornse Lappenmarkt : "Heb het praatje gemist"

Op zijn 18de opende Ab Metselaar (64) zijn eerste kraampje in Hoorn onder een parasol. Toen had hij drie rekjes met ochtendjassen, maar inmiddels - 45 jaar later - is zijn kraam uitgegroeid tot een breed assortiment. Zijn marktwaar en charismatische aanwezigheid zijn dan ook niet meer weg te denken uit het traditionele straatbeeld tijdens de Lappenmarkt, dat na twee jaar afwezigheid weer terug is van weggeweest.

Ab Metselaar (64) staat al 45 jaar op de Hoornse Lappenmarkt. Zijn zoon Tim heeft sinds vier jaar de zaak overgenomen, maar bijspringen doet Ab nog altijd met veel plezier - NH Nieuws

Vanmorgen vroeg - om 06.00 uur - stond de familie Metselaar al op de Stationsweg klaar om het assortiment te verkopen aan het publiek. Wat opvalt aan de kraam zijn de gele bordjes met daarop de spotgoedkope prijzen. Ab is blij dat hij samen met zijn zoon Tim en vrouw Anneke na twee jaar afwezigheid weer op de Lappenmarkt staat, maar ziet wel dat het anders is dan voorgaande jaren. "Die twee jaar corona hebben geen goed gedaan", stelt de ondernemer. "Mensen moeten de markt weer opnieuw hervinden, maar zo langzamerhand begint het wel weer een beetje vol te stromen, gelukkig." De ondernemer vindt het jammer dat de markten de afgelopen jaren zo de dupe zijn geweest van het beleid. "Het publiek vindt het heel belangrijk om een praatje met ons te kunnen maken. Ja, dat heb ik echt gemist!" Ervaring Met zijn ruim 45 jaar ervaring heeft Ab wel zo'n beetje alles gezien wat een marktlui kan meemaken. Sinds vier jaar heeft zijn zoon Tim de zaak overgenomen, maar loslaten doet Ab nog niet volledig. "Ik help nog steeds en houd een oogje in het zeil", lacht hij. "Dit is toch het mooiste wat er is?", joelt Ab, als hij een klant helpt met het het uitzoeken van een jurk. De vader heeft bewondering voor zijn zoon, die tijdens de coronaperiode drastische stappen nam om de zaak draaiende te houden. "Ik heb zelf niks met webshops", concludeert Ab. "Maar mijn zoon heeft dat tijdens de coronaperiode opgezet en dat draait nu als een tierelier." Stokje over nemen Inmiddels geniet Ab (64) wat meer van zijn vrijheid en maakt hij geregeld met zijn vrouw lange wandelingen. Vroeger draaide het stel op het toppunt zo'n elf markten per week en werkten ze gemiddeld zo'n 70 uur in de week. "De nieuwe generatie heeft het zaakje overgenomen, want ik vond het wel welletjes. Maar ik laat mijn gezicht hier nog wel elk jaar zien", bekent Ab.

Quote "Heb altijd al gezegd dat ik de zaak wilde overnemen" Tim metselaar, zoon van ab

Zijn zoon Tim hoefde niet lang na te denken om de zaak van zijn pa over te nemen. "Ik ging vroeger altijd met mijn vader mee op de zaterdagen en ik heb altijd al gezegd dat ik de zaak wilde overnemen." Tim hoopt dan ook, net zoals zijn vader, er nog eens 45 jaar aan vast te plakken: "Het zou mooi zijn", lacht de zoon van Ab. "We zijn onderweg, maar we hebben dan wel nog een lange weg te gaan."