De kritiek blijft komen, maar Tata bouwt aan filters voor grof en fijn stof

De kritiek aan het adres van Tata Steel na rapporten van het RIVM en van de OvV is niet mals. Jarenlang is er, door het bedrijf en ook door de overheden, te weinig gedaan om de gezondheid van burgers te beschermen. En grof stof dat rond Tata Steel neerdaalt, bevatte in 2022 nog even veel giftige hoeveelheden kankerverwekkende PAK-stoffen en metalen, als in 2020.

Vanwege die pijnlijke conclusies vroeg D66-kamerlid Kiki Hagen vorige week aan Tata Steel-directeur Hans van den Berg of hij naar het parlement kon komen. Ze gaf hem een lijst met vragen over Tata Steel en de gezondheid in de omgeving. Die lijst was opgesteld door verschillende omwonenden van het bedrijf. Tata Steel-directeur Van den Berg beloofde die vragen publiekelijk te beantwoorden.

Roadmap Plus

Tata Steel wijst ter verdediging telkens op de zogenaamde Roadmap Plus. Tussen 2020 en 2025 is er een heel scala aan maatregelen om stof, lawaai en stank rondom het staalbedrijf tegen te gaan. Op deze interactieve kaart is te zien wat er gebeurd is, gebeurt en te gebeuren staat.

Zo werkt Tata aan een kilometer lang doek dat de verspreiding van giftig grof stof moet tegengaan. Later dit jaar gaat er ook aan een nieuwe installatie in bedrijf dat fijnere stofdeeltje uit de lucht moet houden.

