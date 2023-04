Tata-directeur belooft beterschap en gaat lange gezondheidsvragenlijst beantwoorden

Hans van den Berg moest zich vandaag melden in de Tweede Kamer, en de Wijk aan Zeese Antoinette Verbrugge van Gezondheid op 1 verzette werk en privéafspraken om dat niet te missen. Ze ziet dat er momentum is voor haar motto, nu twee redelijk vernietigende rapporten van het RIVM en de Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV) elkaar binnen een maand opvolgden. "Er is niets verbeterd, zegt het RIVM. Waar blijf je dan met je praatjes?"