Reacties op weer een Tata-rapport: "Voordeel ligt helemaal bij industrie, dat willen we niet"

Als de Onderzoeksraad voor Veiligheid iets zegt, dat kan je dat maar beter aannemen. Zo staan emeritus hoogleraar toxicologie Jacob de Boer en oud-bestuurder van Tata Steel en FNV'er Roel Berghuis er in ieder geval in. Tata Steel en de overheid mogen aan de bak om de burger te beschermen en informeren, vinden ook zij na het lezen van het rapport van vandaag. De Boer: "Het voordeel ligt nu helemaal bij de industrie, dat willen wij als gemeenschap helemaal niet." Op straat in de IJmond zijn de meningen verdeeld.