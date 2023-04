Gedeputeerde over rapport Tata Steel: 'Economisch belang ging voor gezondheid'

De provincie is aan zet na het harde oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Tata Steel. De (provinciale) overheid beschermt de burger namelijk niet genoeg tegen de gevaarlijke uitstoot. Tijd voor verandering. En dat begint bij gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof. NH Nieuws stelt hem vijf vragen.

Het rapport van de OVV is niet mals, bent u geschrokken?

"Ik onderschrijf de bevindingen. Het is iets waar we als provincie al een paar jaar tegenaan lopen. Ik herken het beeld dat de OVV schetst, maar ik zie het ook als een ondersteuning van de gewijzigde koers die we als provincie hebben ingezet. Het bevestigt dat we de goede kant op gaan. Maar we zijn er nog lang niet als het gaat om het betrekken van bewoners, vertrouwen winnen en eigenlijk het hele systeem in Nederland. Want in het hele systeem is de gezondheid niet goed genoeg gewaarborgd."

De gezondheid van de burgers zou uit het oog zijn verloren, hoe kan zoiets gebeuren als provincie?

"Ik weet niet of het zozeer uit oog verloren is, volgens mij heeft het nooit een prominente plek gekregen. Er waren wel een aantal bewoners, die ik alle credit moet geven, die het wel bleven aankaarten. Het economisch belang ging voor de gezondheid. Dat is een trieste constatering."

Een gebrek aan kennis, capaciteit en urgentie bij de overheid leidde tot te weinig bescherming van burgers tegen de gevaarlijke uitstoot van Tata Steel. Dat lijkt me nogal problematisch?

"Daar zie ik wel de ondersteuning van het beleid dat ik heb ingezet. Het gevoel van urgentie is de laatste drie jaar zeker gegroeid. Dit hebben we ook vertaald naar concrete acties. Zo wordt er meer geïnvesteerd in middelen en mankracht."