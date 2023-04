Theaterstuk over Hoogovens op terrein van Tata Steel, en meer tips voor het weekend

Staalbedrijf Tata Steel ligt de laatste tijd flink onder vuur waar het gaat om vervuilen van de omgeving. Aan de andere kant werken er al decennialang arbeiders met liefde voor het bedrijf. In de theatervoorstelling Onder de rook van de Hoogovens komt alles aan bod. Het stuk wordt gespeeld in het hol van de leeuw: het Hoogovenmuseum op het terrein van Tata Steel. Andere tips voor het weekend: poplegende Steve Harley in Haarlem en veelbesproken cabaretier Wart Kamps in Middenbeemster.

Tip 1: Theater over de Hoogovens in Velsen-Noord

Theatermakers Tina Krikke en Alev Kutluer liepen een keer langs het strand bij Wijk aan Zee toen ze achter de duinen de rook van Tata Steel zagen. "Het was even monsterlijk als poëtisch wat we zagen. En toen bedachten we dat we een stuk over de Hoogovens wilden maken", zegt Alev.

Voor hun stuk interviewden ze omwonenden, werknemers van Tata en actievoerders. Ze kwamen er achter dat de Hoogovens soms hele families verscheuren vanwege het controversiële karakter van het bedrijf.

"We spraken een man die al 45 jaar bij Hoogovens werkte en zijn ziel en zaligheid aan het bedrijf had gegeven. Hij had ruzie met zijn dochter, die tegen Tata demonstreerde omdat het bedrijf de omgeving verziekte met zijn smerige uitstoot. En die strijd werd in veel families gevoerd", vertelt Tina.

In het stuk Onder de rook van de Hoogovens, waarvoor auteur Christine Otten de tekst schreef, zien we vader Eddie, die al zijn leven lang bij de Hoogovens werkt. Hij ziet geen vervuiling maar hoort juist zeldzame vogels fluiten op het terrein. Zoon Ilias doet mee aan steeds hardere acties van de milieubeweging tegen Tata Steel. De moeder probeert de boel te sussen en oma worstelt met haar gezondheid en mijmert over haar tijd in de maagdenhal waar ze stalen platen moest controleren. Na haar trouwen wordt ze in het stuk ontslagen omdat ze geen maagd meer was.

Het muzikale theaterstuk wordt op locatie opgevoerd in het Hoogovenmuseum op het terrein van Tata Steel. "We wilden het niet in een theater doen, in onze eigen bubble, maar juist het publiek hier naar toe laten komen. Dan zien ze ook dat het een aparte wereld is", aldus Alev. In het hol van de leeuw dus. En de directie van Tata Steel is ook uitgenodigd. "Laat ze maar komen hoor!", lacht Alev.

Onder de rook van de Hoogovens, met acteurs Christine van Stralen, Sytske van der Ster, Leòn Ali Cifteci en Mingus Dagelet, gaat dit weekend in première en is te zien tot en met 27 mei in het Hoogovenmuseum op het terrein van Tata Steel in Velsen Noord.