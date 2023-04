Verdachte van overvalbende werkte voor doodgeschoten Berkhouter Sjaak Groot (72)

Eén van de verdachten van de overval waarbij Sjaak Groot (72) werd doodgeschoten werkte in het verleden voor de Berkhouter. Dat zegt het OM in de rechtbank vandaag. En nog meer toegetakelde slachtoffers van de 'overvalbende' zouden bekenden zijn van de daders.

De bekendste zaak gaat over Sjaak Groot . De 72-jarige handelaar in auto-onderdelen betrapt inbrekers op 14 juni 2021 op heterdaad, wordt neergeschoten en overlijdt. De daders zouden op zoek zijn geweest naar contant geld, maar hoe ze wisten dat dit daar was?

Het stel had een jaar lang slapeloze nachten en heeft hun huis en geliefde dieren daarom verkocht. Voor het Openbaar Ministerie is het duidelijk: "Wie dit soort overvallen pleegt, is geen beginner in de criminaliteit. En degenen die na de dood op Sjaak Groot nog steeds op pad gaan en meer overvallen met wapens plegen, zijn roekeloos. Het ging om geld, geld en nog eens geld. Met hun aanhouding is een veiligheidsprobleem opgelost", aldus de officier van justitie vandaag.

Bij vier andere overvallen werd geschoten en mensen zijn geraakt in hun keel en bovenlichaam. "Mijn vader heeft echt mazzel gehad dat hij zijn hoofd net weg draaide. Ook het slaan met een breekijzer had verkeerd kunnen aflopen", vertelt zoon Oscar over de overval op zijn ouders in De Goorn.

Er was vandaag weer een tussentijdse zitting over het omvangrijke onderzoek van zeven overvallen die plaatsvonden tussen augustus 2020 en augustus 2021. Volgens justitie zijn die gepleegd door acht mannen, in wisselende samenstellingen.

"Wij kennen hem niet en weten niet hoe hij erbij kwam dat er iets te halen viel. Mijn vader is al jaren gepensioneerd en had amper geld in huis", aldus zoon Oscar.

Diezelfde V. had ook een caravan gestald bij slachtoffers in Heerhugowaard en zou als autodealer alle voertuigen hebben geregeld rondom de overvallen. De tip voor een mogelijk 'lucratieve' overval in De Goorn kwam van Martijn G., aldus de officier van justitie. Dat was voor de slachtoffers een verrassing.

En dat is volgens het Openbaar Ministerie niet de enige link tussen de verdachten en slachtoffers van de overvallen. Zo zou Mark V. weten dat er minimaal 60.000 euro te halen viel in het Gelderse Dreumel, bij bekenden van zijn vader.

Deniz R. had een uitgebreide verklaring geschreven en las die voor. Volgens hem rammelt het bewijs aan alle kanten. "Het is bullshit. Ik zit 438 dagen vast voor iets wat ik niet heb gedaan. Ik word er moe en depressief van en wil graag naar huis." Ook medeverdachte Ruviëni M. had wat op papier staan.

"Er wordt hier in fake news over mij opgeschreven door de rechtbank en het OM. Als een goochelaar schudt u trucs uit de mouw. U moet zich schamen. De echte dader zit thuis. Ik heb geen bloed aan mijn handen."

Vorige maand heeft de politie een achtste verdachte (19) gearresteerd . 'De Belg' zou betrokken zijn geweest bij de overval op de eerste overval op een tankstation in Nieuwe Niedorp, maar heeft ook verklaringen afgelegd over de overval in De Goorn. Hij zou banden hebben met hoofdverdachte Mark V. en was tijdens de overvallen zestien jaar. Zijn zaak wordt in juli apart en achter gesloten deuren behandeld.

"Al zeventien maanden staat mijn leven stil. Ik heb die overvallen niet gepleegd." Behalve de vraag of de verdachten langer in voorarrest blijven, moet de rechtbank ook besluiten nemen over een enorme reeks aan onderzoekswensen. Vooral het horen van getuigen door de advocaten van de verdachten.

Daarnaast verzocht de advocaat van Dut M., Geertjan van Oosten, om een reconstructie van de overval op Sjaak Groot. Die zou het verhaal van M. moeten bewijzen dat hij voortijdig is weggegaan, omdat er te veel herrie werd gemaakt.

Het Openbaar Ministerie voelt daar weinig voor. Volgens de officier van justitie moet de verdachte eerst maar eens meer gaan verklaren. Hij weigert namen te geven van de andere aanwezigen bij de overval.

Meer verdachten?

Grote vraag is of het nu blijft bij deze groep verdachten. Naast de net aangehouden 19-jarige, werd tijdens de zitting werd ook een nieuwe naam genoemd. Al wil het Openbaar Ministerie daar nog weinig over kwijt. "Tot nu toe is hij niet aangemerkt als verdacht, maar meer kunnen we er nu niet over zeggen."

De rechtbank neemt over alle verzoeken en het voorarrest van de verdachten op 9 mei een besluit. De verwachting is dat pas in maart 2024 de inhoudelijk behandeling van de zaak is.

Hieronder een overzicht van de overvallen, datums, gewonden en overleden Sjaak Groot.