Een sprankje hoop voor bruut overvallen en mishandeld gezin uit Heerhugowaard

Een doorbraak in het onderzoek naar de overval in De Noord (Heerhugowaard). Het Openbaar Ministerie zegt alsnog bewijs te hebben gevonden dat twee leden van de overvalbende, die ook Sjaak Groot zou hebben doodgeschoten, betrokken zijn. Voor de slachtoffers een klein beetje hoop, nadat ze eerder nog dachten dat er nooit iemand zou worden aangehouden.

In een jaar tijd kwam bij de overval in Berkhout Sjaak Groot om het leven . En in Nieuwe Niedorp, De Goorn, Avenhorn, Noord-Scharwoude en het Gelderse Dreumel zijn vuurwapens gebruikt en raakten slachtoffers gewond.

Ook in Heerhugowaard sloegen daders in de nacht van vier juni 2021 hardhandig toe. "Ze waren moeilijk te zien, droegen professionele maskers. Vijf mannen, twee grotere, drie kleine", zegt één van de slachtoffers daarover.

De officier van justitie zegt aanwijzingen te hebben dat Mark V. uit Opmeer en Ruviëni M. uit Rotterdam medeverantwoordelijk zijn voor het geweld die nacht. Eerder meldde NH Nieuws al dat Mark V. klant was bij het overvallen gezin, dat een caravanstalling aan huis runt.

Op basis van welke bevindingen het OM de mannen nu formeel verdenkt, kon de woordvoerder nog niet reageren. De advocaat van verdachte V. wil niet reageren op de beschuldiging. Advocaat van medeverdachte Rotterdammer Ruviëni M. wel.

'Geen bewijs voor betrokkenheid'

Hij ontkracht de beschuldiging. "Er is geen bewijs voor de betrokkenheid van mijn cliënt bij deze zaak. Hij zit hier ook niet voor in voorarrest. Ook voor de overige zaken is geen concreet bewijs."

Voor het overvallen gezin is dit nieuws in ieder geval een beetje hoopvol. Lange tijd waren ze in de veronderstelling dat voor de overval op hen niemand zou worden veroordeeld. "We zijn, nou ja: niet blij. Maar het is natuurlijk beter dat er nu twee mensen gelinkt zijn."

Tot op de dag van vandaag schrikken hij en zijn vrouw wakker van elk geluid. "Dan zit je rechtop in bed." Ook het leven van de slachtoffers uit De Goorn, bruut overvallen op acht augustus 2020, is niet meer hetzelfde.

"Het was de bedoeling om er samen met mijn vrouw oud te worden, maar ik kom gewoon niet meer in slaap", vertelde hij over de boerderij waar hij jarenlang woonde met zijn gezin. Die is inmiddels te koop gezet.