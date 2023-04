Tiener (19) gearresteerd als mogelijk negende lid van meedogenloze overvalbende

De politie heeft een negende verdachte opgepakt in het onderzoek naar de reeks overvallen, waarbij ook Sjaak Groot uit Berkhout werd doodgeschoten. Het gaat om een jongeman die tijdens al het geweld minderjarig was. Daarmee zou hij de jongste van de vermeende bende zijn die vele Noord-Hollandse slachtoffers maakte.

Nog even kort de overvallen waar het hier over gaat: tussen 8 augustus 2020 en 22 juli 2021 vallen er meerdere onschuldige slachtoffers bij overvallen in Noord-Holland en één in het Gelderse Dreumel. De 72-jarige Sjaak overlijdt zelfs nadat hij wordt neergeschoten.

Het Openbaar Ministerie laat weten aan NH dat de verdachte, die nu 19 jaar is, vorige maand is opgepakt in Nederland. De tiener heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Bronnen rondom het onderzoek stellen dat het gaat om iemand met banden in België, die daar ook zou hebben gewoond, maar dit kon de OM-woordvoerder niet bevestigen.

Nu blijkt er dus mogelijk nóg een jongeman bij betrokken te zijn geweest. "Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op een tankstation van 9 augustus 2020 in Nieuwe Niedorp", aldus een woordvoerder van het OM. Of er nog meer feiten bijkomen, is nu nog niet duidelijk.

"De verdachte zit hiervoor in voorlopige hechtenis. Zijn zaak zal apart en achter gesloten deuren behandeld worden, omdat hij ten tijde van het feit minderjarig was."

Weer een zitting volgende week

Op 21 april, zo'n beetje tweeënhalf jaar na de eerste overval, is er weer een zitting over de reeks overvallen. Het zal dan nog niet gaan over strafeisen, maar vermoedelijk worden verzoeken besproken die de advocaten van de verdachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het horen van betrokkenen. NH is daarbij.