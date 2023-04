Nog twee minderjarige jongens vast voor betrokkenheid bedreigingen Zaanse school

In de mail van maandagavond stond dat het Pascal Zuid, aan de rand van de wijk Poelenburg, 'naar de kanker gaat' en er zouden bebloede mensen op de grond liggen. Dit wordt de ergste dag van je leven, aldus de e-mail, waarvan online foto's rondgaan.

Ook zou in de bijlage een foto hebben gezeten met daarop een pistool en een briefje. Later ging er nog een tweede bericht rond met dreigende teksten. Het zorgde voor veel onrust: drie scholen besloten woensdag hun deuren een dag dicht te houden en waar mogelijk online les te geven.

Van drie naar twee verdachten

De politie doet sinds dinsdag 4 april onderzoek naar de digitale bedreigingen. Eerder werd één jongen aangehouden. Zijn advocaat zei dat hij onschuldig is: "Ze hebben de verkeerde." Hij is na het verhoor vrijgelaten, maar was wel tot gisteren één van de verdachten.

De twee andere verdachten, twee minderjarige jongens uit Zaandam, zitten nog wel vast. Ze zitten volgens een woordvoerder van de politie nog steeds in beperking. De politie wil niet ingaan op de vraag of er veel tips binnenkomen. Later vandaag zal duidelijk worden of de jongens langer vast blijven zitten.