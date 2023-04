Minderjarige jongen aangehouden voor sturen van dreigmails naar Zaanse school

De politie heeft gisteravond een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het sturen van meerdere dreigmails aan de middelbare school Pascal Zuid in Zaandam. Dinsdag bleven in totaal drie scholen dicht naar aanleiding van de dreigementen.

De middelbare school Pascal Zuid ontving maandagavond laat een eerste dreigbericht. Daarin werd er in zeer expliciete taal een aanval aangekondigd op leerlingen en docenten. 'Het wordt de ergste dag van jullie leven', was er onder meer te lezen. In het bericht was ook een vuurwapen te zien.

Het schoolbestuur besloot 's ochtends dat de leerlingen thuis moesten blijven. Leerlingen kregen waar mogelijk online les. Ook praktijkschool De Faam en basisschool Paus Joannes hielden uit voorzorg hun deuren gesloten.

Cryptomunten

Gedurende de dag circuleerde er een andere mail op sociale media. Daarin stond opnieuw dreigende taal met de mededeling dat de bedreiger net zo lang zou wachten totdat het zou lukken een aanval te plegen. Bovendien werd er honderdduizend dollar aan cryptomunten geëist.

De scholen hielden volop contact met de politie, die 's middags meldde dat er geen acuut gevaar dreigde. Inmiddels is er dus een verdachte aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek nog wel verder gaat. De scholen zijn vandaag weer open.