Zaanse scholen morgen weer open na dreiging met bloedbad: dit weten we nu

Drie Zaanse scholen (een basisschool, een praktijkschool en een vmbo-school) waren vandaag de hele dag gesloten nadat iemand gisteravond een heftige dreigmail had gestuurd naar meerdere docenten. Wat weten we tot nu toe?

Bekend is dat een aantal docenten van de school gisteravond een mail kregen waarin klare taal werd gebruikt. De schrijver van de mail, vooralsnog is onduidelijk wie dat is, gaf aan een bloedbad aan te gaan richten op de school. De politie kan nog niet bevestigen of dit daadwerkelijk de verstuurde dreigbrief is, de mail gaat al de hele dag rond op sociale media.

Vanmorgen rond 11.00 uur kwam het nieuws naar buiten dat de vmbo-school, net als een nabijgelegen basisschool en een praktijkschool, niet open was gegaan in verband met de dreiging. In een mail aan de ouders, die in handen is van NH Nieuws maar waar de politie niets over wil bevestigen, staat dat de school in samenspraak met de politie en het bestuur heeft besloten de leerlingen thuis te laten blijven.

Terwijl er nog veel onduidelijk was over de dreiging, dook er ook een mogelijke tweede dreigbrief op. Daarin maakte de schrijver duidelijk dat het sluiten voor een dag geen zin had en dat hij later opnieuw toe zou staan.

De politie kwam rond 15.00 uur met een statement naar buiten waarin stond dat er geen sprake was van een acute dreiging tegenover de school. Waarom de scholen dan wel gesloten werden, volgens de bestuurder in samenspraak met diezelfde politie, is niet duidelijk. Ook werd duidelijk dat de school de rest van de week wel het advies van de politie zou volgen en vanaf morgen waarschijnlijk weer open gaat.

Veel vragen

Er blijven dus nog veel vragen over deze zaak onbeantwoord. Zo heeft de politie nog niemand kunnen aanhouden voor de dreigmails, en daarmee is het ook niet bekend hoe serieus de dreiging was. Ook is niet duidelijk waarom de scholen zijn gesloten terwijl de politie niet sprak van een acute dreiging.

Bekijk hieronder een samenvatting van de beelden die NH Nieuws vandaag maakte