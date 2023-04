Politie naarstig op zoek naar afzender dreigmail(s) Zaanse school: "Geen sprake van acute dreiging"

De politie heeft nog geen idee wie de Zaanse middelbare school Pascal Zuid heeft bedreigd. Op sociale media circuleren meerdere screenshots van dreigmails. Na de eerste dreigmail van gisteravond, met daarin een foto van een vuurwapen, besloot de school de deuren vandaag te sluiten. In een vermoedelijke tweede dreigmail, die ook rondgaat op sociale media, schrijft de bedreiger net zo lang te wachten 'tot het me wel lukt'.

Op dit moment is er volgens de politie echter geen sprake van acuut gevaar. Wel loopt er een onderzoek naar degene die de mail(s) heeft verstuurd. De politie doet geen uitspraak over de specifieke inhoud van de bedreiging. Ze willen niet ontkennen of bevestigen of er sprake is van een tweede dreigmail.

In die vermoedelijke tweede mail, die in handen is van NH Media, wordt de school opnieuw geïntimideerd. Daarnaast eist de bedreiger honderdduizend dollar in cryptomunten.

School morgen weer open

De school heeft vandaag alle lessen afgelast vanwege de eerste dreigmail. Vooralsnog volgt de schoolleiding het advies van de politie en zegt morgen weer open te gaan, aldus de woordvoerder van de school.

De politie zegt in een persbericht in contact te willen komen met iedereen die meer weet over de screenshots die nu rondgaan op sociale media.