Middelbare school Zaandam dicht na dreiging met bloedbad

Het VMBO Pascal Zuid in Zaandam heeft vandaag alle lessen afgelast omdat leraren een mail met daarin foto's van een vuurwapen en een zeer dreigende tekst hebben ontvangen. De politie doet onderzoek naar de afzender en laat aan NH weten dat de school op eigen initiatief besloten heeft vandaag te sluiten.

In de dreigmail, met daarin foto's van een vuurwapen, die momenteel rond gaat op social media, staat: "Hallo alle, dinsdag 4 april 10:30 zal de hele school naar de kanker gaan, mensen die op de grond liggen met bloed op hun, vooral jullie docenten haha, wordt de ergste dag van je leven, let op. Groet, je beste vriend."

De school en de politie nemen de digitale bedreiging uiterst serieus. "Op dit moment onderzoeken we wie de mail heeft verstuurd", zegt de politie. De school laat in een mail aan de leerlingen weten dat ze 'enorm geschrokken zijn'.

Morgen weer open

Na overleg met de politie en het bestuur is daarom besloten geen fysiek onderwijs aan te bieden in de school. De vakken worden daarom vandaag online gegeven. Directeur Mohamed el Jaouhari zegt in dezelfde mail ervan uit te gaan dat de school morgen weer veilig open kan.

Later meer.