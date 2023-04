Inmiddels drie Zaanse scholen dicht vanwege online bedreiging

Nu deze drie scholen dicht zijn, is het erg rustig in de buurt. Bij middelbare school Pascal Zuid zijn nog maar een paar fietsen te zien. Medewerkers houden hun lippen stijf op elkaar, maar volgens een woordvoerder van de school zijn alle betrokkenen flink geschrokken.

Morgen weer open

Er is op dit moment geen zichtbare beveiliging aanwezig en naar verwachting gaan alle deuren morgen weer open. De woordvoerder van Pascal Zuid geeft hierin aan het advies van de politie op te volgen.

Het is nog niet duidelijk van wie de digitale dreigbrief komt. De politie laat weten dat er vooralsnog niemand is aangehouden en doet geen uitspraken over de inhoud van de bedreiging.

Ook Gernanda Schutte, bestuurslid van scholenkoepel Agora waar de basisschool onder valt, geeft aan dat de kinderen morgen gewoon weer naar school kunnen gaan. De basisschool was volgens haar vandaag gesloten omdat het niet duidelijk was hoe serieus de dreiging daadwerkelijk was. Ze volgen dus, in tegenstelling tot vandaag, morgen het advies van de politie op. Schutte: "Laten we hopen dat dit gaat stoppen."

Dreigmail

Gisteravond hebben verschillende docenten een dreigmail ontvangen. In de mail, met daarin foto's van een vuurwapen, die momenteel rondgaat op social media, staat: "Hallo alle, dinsdag 4 april 10:30 zal de hele school naar de kanker gaan, mensen die op de grond liggen met bloed op hun, vooral jullie docenten haha, wordt de ergste dag van je leven, let op. Groet, je beste vriend."