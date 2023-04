Verdachte van schooldreigementen Zaandam ontkent en is vrijgelaten: "Ze hebben de verkeerde"

De Zaandammer die gisteravond is opgepakt op verdenking van het sturen van dreigberichten naar docenten van een middelbare school weer vrijgelaten door de politie. De jongen is nog wel verdachte. Het is niet duidelijk of mogelijke wapen dat online op foto's te zien is, is gevonden. "Hij heeft de mails niet gestuurd, ze hebben de verkeerde", reageert zijn advocaat.

Volgens advocaat van de verdachte, Sjoerd van Galen, is hij meegenomen naar het bureau, maar mocht 's avonds weer naar huis. Vervolgens moest hij zich vandaag weer melden bij de politie en is hij verhoord.

Ook wil de woordvoerder niet zeggen of zij in het onderzoek een wapen hebben gevonden. Ouders van Pascal Zuid en de nabijgelegen basisschool Paus Joannes reageren nog steeds bezorgd te zijn. "We hebben dit wel thuis besproken en hopen dat de politie de juiste heeft."

Maar dat er op een op sociale media rondgestuurde afbeelding een wapen te zien is, speelt dat nog mee? De politie zegt geen uitspraken te doen over de inhoud van de bedreiging en of de rondgaande afbeelding tot de verdenking hoort.

"Hij is nog wel verdachte en het onderzoek duurt voort. Er zijn geen nieuwe aanhoudingen", reageert woordvoerder Derk Burger. Hij stelt dat een minderjarige na een verhoor vrijlaten 'standaard procedure' is. "Dat hij niet langer wordt vastgehouden dan nodig."

"Maar ik kan er geen antwoord op geven", zegt Van Galen. "Mijn cliënt zegt dat hij er niet mee te maken heeft, dit niet heeft gedaan. Hij heeft niet gezwegen. Hij zegt dat de politie de verkeerde heeft. De politie heeft hem na een kort verhoor ook niet voor niets vrijgelaten."

De raadsman wil verder over de persoonlijke situatie van zijn cliënt niets zeggen. Vragen over hoe oud hij precies is, of hij woont in de wijk en of hij leerling is van de middelbare, praktijk- of basisschool blijven onbeantwoord.

Ook of de jongen eventueel wist van de dreigmails wil de advocaat niet kwijt, net zoals hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen. "Hij is zeker geschrokken van zijn aanhouding. Maar het gaat goed met hem. Hij is thuis."

De middelbare school Pascal Zuid en basisschool Paus Joannes waren ten tijde van publicatie van dit artikel nog niet bereikbaar voor commentaar.