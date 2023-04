Twee nieuwe aanhoudingen voor dreigmail over bloedbad op Zaanse school

De politie heeft vandaag tweede nieuwe personen aangehouden op verdenking van het sturen van dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. Het gaat om minderjarige jongens uit Zaandam. In totaal zijn er nu drie verdachten.

Dinsdagavond 4 april is een minderjarige jongen uit Zaandam gearresteerd op verdenking van het sturen van de mails. Zijn advocaat meldde aan NH dat hij ontkent iets te maken te hebben met de bedreiging . Na een verhoor is hij door de politie vrijgelaten, maar nog wel verdachte in de zaak. "Zijn rol wordt onderzocht", aldus een woordvoerder zojuist.

Ook zou in de bijlage een foto hebben gezeten met daarop een pistool en een briefje. Later ging er nog een bericht rond met dreigende teksten. Het zorgde voor veel onrust: drie scholen besloten woensdag hun deuren een dag dicht te houden en waar mogelijk online les te geven.

Dat betekent dat ze met niemand contact mogen hebben, behalve hun advocaat. "Het onderzoek van de politie naar wie verantwoordelijk is voor een digitale bedreiging aan het adres van een Zaanse onderwijsinstelling gaat verder."

In Huizen is afgelopen week ook een school gesloten omdat er dreigpost was verstuurd. NH heeft de inhoud van de vermeende bedreigingen in Zaandam voorgelegd aan de directie, maar die zegt dat geen overeenkomsten zijn. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.