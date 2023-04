Basisschool in Huizen sluit de deuren vanwege 'verontrustende mail'

Basisschool de Ark in Huizen houdt vandaag de deuren gesloten vanwege een 'verontrustende mail' die de school woensdag heeft ontvangen. De politie laat weten dat er geen concrete dreiging is, maar toch gaat de Ark na het paasweekend pas weer open. Ook gaat de school aangifte doen.

Op woensdag 5 april om 14.09 kreeg de school de mail binnen. Wat precies in de 'verontrustende brief' staat is niet bekend. "Het gaat in ieder geval om iemand die niet de beste bedoelingen met de Ark voor had. Het was geen lange brief, maar die gaf wel reden genoeg om linea recta naar de politie te gaan", bevestigt directeur Berdine van Geffen aan NH.

De politie heeft het bericht onderzocht en aan de school laten weten dat er geen concrete dreiging is. "Wat de politie betreft hadden wij vandaag gewoon open kunnen gaan", zegt Van Geffen. De politie bevestigt deze lezing. "Onze professionals hebben naar de brief gekeken en geconcludeerd dat er geen concrete dreiging was", zo laat een woordvoerder van de politie weten. Wat precies de inhoud van de mail is, wil ook de politie niet zeggen.

Maar toch heeft de directeur samen met het bestuur en de medezeggenschapsraad besloten de deuren vandaag dicht te houden. "Dit doen wij om rustig de tijd te nemen om een en ander te verwerken en de rust te bewaren. Wij hebben als team een bewogen week achter de rug en zijn hiervan geschrokken.", zo valt te lezen in een brief van de school naar de ouders.

Eerder deze week sloten drie scholen in Zaandam hun deuren vanwege online dreigementen. In die zaak heeft een minderjarige jongen vastgezeten. Zijn advocaat laat aan NH weten dat hij op dit moment niet is gecontact door de politie over deze 'nieuwe' brief en er daar gisteren in het verhoor van zijn cliënt ook niets over is gezegd.