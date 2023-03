Ook Den Oever loopt leeg: familie brengt derde en laatste viskotter naar de sloop

De haven van Den Oever raakt steeds een beetje leger, nu ook is besloten dat de WR18 zijn laatste vaartocht gaat maken richting de sloop. Eigenaar van de kotter Arie de Visser kiest, net zoals zijn twee broers, voor de saneringsregeling, zo meldt Regio Noordkop.

De WR18 vorig jaar, toen de kotter nog een verfbeurt kreeg - NH Nieuws / Kelly Blok

Arie gaat hiermee zijn broers Jan (WR17) en Kees (WR19) achterna, die hun kotter eerder al hebben opgegeven voor de saneringsregeling. Door allerlei regelgeving was het niet meer rendabel om te gaan vissen en daarom is gekozen voor sanering. Arie de Visser viste al een aantal jaar niet meer. "De druk is tegenwoordig zo hoog geworden, dat je alle weken moet varen en een besomming moet halen om de boel draaiende te houden", vertelde hij vorig jaar in een interview met NH Nieuws. Hij vond daarop een enthousiaste opvolger, Rene de Jong, die zelf al jaren werkzaam was in de visserij en de kotter uiteindelijk volledig over zou nemen. Zijn droom om een eigen kotter te hebben kwam uit, maar de blijdschap verdween al gauw bij De Jong: "We hebben veel regels erbij gekregen en corona heeft ook geen goed gedaan. Ook hebben we problemen met bemanning vinden", legde De Jong vorig jaar uit. NH Nieuws sprak vorig jaar met Arie de Visser en Rene de Jong over de WR18, hier zie je hoe zij toen naar de toekomst keken (tekst gaat verder):

Arie de Visser stopte als visserman - NH Nieuws

Met de stap om de WR18 weg te brengen komt er een eind aan nóg een vissersbedrijf in de haven van Den Oever, die steeds een beetje leger raakt. En dit gebeurt niet alleen in Den oever, ook in Den Helder en op Texel kozen meerdere vissers voor de saneringsregeling. Eerder werd al duidelijk dat zeker dertien van de in totaal 29 vissersboten die de Kop van Noord-Holland vorig jaar telde, gebruik wilden maken van de saneringsregeling van de overheid. En dat aantal blijft dus groeien.