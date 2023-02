Emotioneel afscheid viskotters Den Helder: 'Er was niks mooiers, het is gewoon fucked up'

"Nostalgie van dertig jaar. Ik ben hier opgegroeid. Er was niks mooiers dan met die kotters in de weer." Een hartenkreet van oud-visser Mark Hoelandt uit Den Helder. Ook hij komt afscheid nemen van weer twee viskotters in de Helderse haven. Ze moeten naar de sloop als rijksmaatregel na het aanscherpen van de stikstofregels. "Het is gewoon fucked up!"

NH Nieuws / Jurgern van den Bos

Het is definitief einde verhaal voor de viskotters HD4 (bouwjaar 1994) en de HD30 (bouwjaar 2003) van rederij Bais in Den Helder. Beide Noordzeekotters zijn aangemeld voor sanering als maatregel van de stikstofproblematiek. Van de schepen mag niets over blijven na de sloop. Eigenaar Bais haalt gelaten zijn schouders op: "De motor van de HD30 zit er net twee jaar in." Speeltuin Het was gezien de hoge brandstofprijzen, de CO2-discussie, het stopzetten van de pulsvisserij, de Brexit en de komst van windmolenparken ook niet meer te doen, vindt Bais. Vissers, oud-vissers en havenmedewerkers lopen de hele middag al langs om een laatste blik te werpen op de kotters. Er vallen zelfs tranen. "Mijn vader heeft er jaren op gewerkt. Het was één grote speeltuin voor mij", vertelt Mark Hoelandt op de kade. Tekst gaat door onder de video.

Vissers, oud-vissers en havenmedewerkers in de Helderse haven nemen afscheid van weer twee kotters. - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Onlangs is de visafslag in Den Helder gesloten, omdat er vrijwel geen aanvoer meer is van vis. Toch is het nog niet helemaal gedaan met de visserij in Den Helder, vertelt directeur Pim Visser van Visafslag Hollands Noorden. Ook hij komt afscheid nemen van de kotters. "Het is de afsluiting van boomkorvisserij in Den Helder, maar de garnalenvisserij blijft ondanks alle tegenslagen. Het zal anders worden. Het moet ook anders." Langzaam verdwijnen de kotters uit het zicht van de haven. "Daar gaan ze, ongelooflijk. Ze hebben mooi weer. Da's nog iets."