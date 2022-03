Viskotters blijven aan wal door te hoge olieprijzen: "Maandag is er helemaal niks meer"

De HD27 en HD29 staan sinds deze week voor onbepaalde tijd aan wal. De verwachting is dat deze viskotters uit Den Helder niet de enige blijven, maar er deze weken een hoop zullen volgen. De torenhoge olieprijzen zorgen ervoor dat het niet meer winstgevend is voor de vissers om vis te vangen.

Jurian Bakker is opgegroeid in een echte vissersfamilie en nam met de HD27 een aantal jaar geleden de kotter van zijn vader over. Bakker heeft veel meegemaakt, maar is van deze steeds maar stijgende olieprijs flink geschrokken. "Normaal betalen we 60 cent per liter en dat was eigenlijk al veel, maar nu is dat 1,17 euro", vertelt Bakker.

Jurian vist normaal gesproken tien dagen op zee en is vervolgens vijf dagen thuis, maar sinds maandag blijft zijn schip aan wal. De visprijs stijgt niet mee met de brandstofkosten, en daarom is hij goedkoper uit om niet de zee op te gaan. "Het houdt hier op, we kunnen daar niet tegen varen", vertelt hij terneergeslagen.

Geen vis meer

Ook Pim Visser, directeur van visafslag Den Helder/Den Oever, ziet met lede ogen aan hoe hard zijn sector op dit moment wordt geraakt. "We houden dit niet heel lang meer vol", vertelt hij dan ook.

Het bedrijf heeft zo'n 35 mensen in dienst die alleen aan het werk kunnen als er vangst naar de visafslag wordt gebracht. Visser verwacht de komende dagen de laatste vis binnen te krijgen, maar ziet het daarna somber in. "Vanaf maandag is er helemaal niks meer", aldus Pim.

Tekst gaat door onder de video.